Hamburg (ots) - Sie gilt als eine der attraktivsten Frauen der Welt und musste sich jetzt dennoch Kritik an ihrem Aussehen anhören - manche unterstellten Supermodel Adriana Lima gar einen missglückten Beauty-Eingriff. Das habe sie weder verletzt noch wütend gemacht, versichert die Brasilianerin im GALA-Interview (EVT 14. Dezember). "Ich habe zu mir gesagt: ,Lustig! Als ich vorhin, bevor ich aus dem Haus ging, in den Spiegel geguckt habe, habe mich großartig gefühlt.' Auch meine Töchter meinten: ,Mama, du siehst so schön aus!'" Unterschiedliche Geschmäcker gebe es immer, so Adriana Lima, doch man müsse nicht alles hinnehmen. "Daher habe ich ein Foto von mir - ungeschminkt - hochgeladen mit den Worten: ,Das Gesicht der müden Mutter eines Teenagers, zweier Vorpubertärer, eines aktiven Jungen und eines Einjährigen, der gerade laufen lernt, sowie dreier Hunde. Danke für eure Sorge!'" Der Wunsch der 42-Jährigen: "Ich möchte als reife Frau wahrgenommen und gefeiert werden."

Pressekontakt:

Sabine Kobes Textchefin GALA Tel. 040/3703-4199 sabine.kobes@rtl.de

Original-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH