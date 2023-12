Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Weihnachtsgefühle sind in dieser Zeit durch nichts zu toppen. Das hängt mit leckeren Gerüchen, vielen immer gleichen Abläufen und Ritualen zusammen. Wie es gelingt, die Weihnachtstage zu genießen, auch wenn sich diese Rituale oft drastisch ändern müssen, hat Marco Chwalek für uns in Erfahrung gebracht:

Sprecher: Ein Baby verändert schon mal ganz flott die gewohnten Weihnachtsrituale. Aber auch Krankheiten oder Trennungen erschweren vertraute Abläufe. Und dabei sind diese Rituale für uns wichtig, weiß Petra Haas vom Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber":

O-Ton Petra Haas: 21 Sekunden

"Rituale geben uns Halt und spielen für viele Menschen eine unglaublich große Rolle. Gerade an Weihnachten haben viele Familien die immer gleichen Abläufe: Das Backen der Vanillekipferl, der Besuch des Krippenspiels. Diese Gefühle, die diese Rituale auslösen sitzen tief. Umso schwerer fällt es, wenn das Weihnachtsfest nicht mehr so gefeiert werden kann wie bisher."

Sprecher: Warum auch immer sich die Rahmenbedingungen geändert haben, sollte man dann auch die liebgewonnen Rituale aufgeben?

O-Ton Petra Haas: 21 Sekunden

"Wenn die Familie- zum Beispiel durch Enkel - größer geworden ist, gibt es so viele Bedürfnisse. Dann ist es an der Zeit, Gewohnheiten auch anzupassen. Das kann zum Beispiel so aussehen: Man trifft sich schon mittags anstatt am Abend, weil die Kinder abends einfach nicht so lange durchhalten und schon quengelig sind. Am besten man spricht sich vorher ab und ist mutig, Neues auszuprobieren."

Sprecher: Viele von uns haben aber niemanden mit dem sie den Heilig Abend verbringen können. Was kann man tun, wenn man die Weihnachtstage nicht alleine verbringen will?

O-Ton Petra Haas: 22 Sekunden

"Bitte nicht zu Hause verkriechen und traurig sein. Es gibt in vielen Gemeinden Veranstaltungen für Menschen, die an Weihnachten alleine sind. Solche Termine findet man in der örtlichen Presse. Eine andere Möglichkeit ist, ehrenamtlich für andere da zu sein. Der CJVM Amberg zum Beispiel, richtet für Bedürftige Heilig Abend ein Fest aus und freut sich über alle, die mithelfen."

Abmoderation: Wie auch immer das neue Weihnachten aussehen mag,seien wir nachsichtig mit uns selbst und allen Beteiligten, denn nicht alles kann gleich perfekt sein, rät der "Senioren Ratgeber."

