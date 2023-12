Berlin (ots) - Technische Fach- und Führungskräfte sind gegenwärtig Mangelware - umso wichtiger ist es, potenzielle Mitarbeiter für sich zu begeistern. Bashé Gast ist Geschäftsführer der Stammgast Personal GmbH, die sich auf die Vermittlung von qualifizierten Ingenieuren und Technikern für die Bereiche Elektrotechnik, Automobil und Chemie spezialisiert hat. Wir haben uns bei ihm erkundigt, warum er dort erfolgreich ist, wo die Personalabteilung scheitert.

Nach einer Erhebung des Vereins Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) fehlen in Deutschland aktuell mehr als 170.000 Ingenieure und Ingenieurinnen. Da ist es kein Wunder, dass es den Personalabteilungen vieler mittelständischer Unternehmen schwerfällt, geeignete Mitarbeiter zu finden - oder handelt es sich um ein hausgemachtes Problem? "Wir möchten die Schwierigkeiten nicht kleinreden, denn der Fachkräftemangel ist eine Realität", sagt Bashé Gast, Gründer und Geschäftsführer der Stammgast Personal GmbH. "Allerdings spielt die Methodik durchaus eine Rolle: Wer lediglich Jobportale, Zeitungsanzeigen und die eigene Webseite zur Suche nutzt, wird heute kaum noch jemanden erreichen. Eine offene Ingenieurstelle kostet ein Unternehmen 21.000 Euro pro Monat. Und was noch schlimmer ist: Wird sie auf Dauer nicht besetzt, verbaut sich das Unternehmen schlimmstenfalls seine Zukunft."

"Bei der gegenwärtigen Lage am Arbeitsmarkt, können wir nicht darauf warten, dass die Ingenieure zu uns kommen", fährt der Experte fort. "Wir müssen vielmehr den Kontakt zu den passenden Talenten suchen und sie von unserem Angebot begeistern." Bashé Gast blickt auf mehr als sechs Jahre Erfahrung in der Personalberatung zurück. Bevor er die Stammgast Personal GmbH gründete, war er für Konzerne und mittelständische Unternehmen als Experte für Personalgewinnung tätig, wobei sein Schwerpunkt immer auf der Elektrotechnik, der Automobilindustrie und der Chemie lag. Das Team der Stammgast Personal GmbH findet passende Kandidaten für technische Positionen, unterstützt aber auch bei der Besetzung von Schlüsselstellen in den Bereichen Controlling, Einkauf und Logistik. Dabei legt er besonderen Wert darauf, dass er Kandidaten und Unternehmen über den Zeitpunkt der Vertragsunterschrift hinaus begleitet.

Wie die Stammgast Personal GmbH geeignete Kandidaten findet

Personalberatungen gibt es viele und die Erfahrungen der Unternehmen sind nicht immer positiv. Oft entsteht der Eindruck, dass die Berater vor allem an der Höhe des Jahresgehalts interessiert sind, weil davon ihre Provision abhängt. "Das ist letztendlich für das Unternehmen und den Arbeitnehmer schlecht", erklärt Bashé Gast. "Wir gehen die Sache anders an, indem wir in Erfahrung bringen, was hinter der Position steckt: Welche Ziele sollen mithilfe des neuen Mitarbeiters erreicht werden? Wenn wir das wissen, können wir passgenaue Kandidaten präsentieren." Zu diesem Zweck führt das Team um Bashé Gast zunächst intensive Gespräche mit der jeweiligen Fachabteilung: Dabei bringen sie in Erfahrung, wie die Anforderungen aussehen und unter welchen Bedingungen gearbeitet wird. "Im Anschluss suchen wir über unser Netzwerk, das mehrere tausend Kandidaten umfasst, aber auch über soziale Medien wie LinkedIn oder Xing", so der Experte weiter. "Wir kommen also mit den Fachkräften in Kontakt, wobei wir sie qualifizieren und selektieren, um unseren Kunden eine Kandidatenliste vorzulegen. Dann geht es auch schon in die Interviews."

Auch hier steht der Experte beratend zur Seite und begleitet seine Kunden über den gesamten Prozess der Auswahlgespräche, inklusive Vertragsverhandlungen, bis alles in trockenen Tüchern ist. "Vom ersten Termin mit der Fachabteilung bis zur Unterschrift vergehen nicht mehr als vier bis acht Wochen. Damit ist unsere Arbeit allerdings noch nicht getan, denn wir unterstützen auch den Onboarding-Prozess und bleiben bis zum Ende der Probezeit mit beiden Seiten in engem Kontakt. Das macht unseren Erfolg aus und es gehört für uns zu einer langfristigen Kundenbeziehung", erklärt Bashé Gast.

Personalberatung aus Leidenschaft

"Für mich ist unsere Arbeit mehr als eine Tätigkeit, mit der ich mein Geld verdiene", erzählt Bashé Gast. "Und genau das möchte ich auch für unsere Kandidaten erreichen. Wenn jemand eine Aufgabe gefunden hat, die ihm echte Freude bereitet, wirkt sich das positiv auf sein ganzes Leben aus. Solche Mitarbeiter bringen ein Unternehmen natürlich mächtig voran und sie werden dauerhaft bleiben, weil sie sich an der richtigen Stelle befinden. Die Kandidaten, die wir vermittelt haben, sind heute übrigens oft meine Ansprechpartner in den Fachabteilungen der Unternehmen."

