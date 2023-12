Nürnberg (ots) - Weihnachten schmeckt bei NORMA besonders gut! Das Fachmagazin WEIN+MARKT hat in einem großen Test herausgefunden, wo es die besten Glühweine gibt. Unter 179 getesteten Produkten konnten sich die des fränkischen Lebensmittel-Händlers durchsetzen. Die Fachjury des Magazins vergab Bestnoten: In der Wertung des besten Einzelprodukts landet NORMA mit seinem Winzerglühwein auf dem Spitzenplatz in der Gesamtbewertung aller getesteten Produkte. Auch in der zweiten Kategorie - also der Bewertung des ganzen Glühwein-Sortiments landet der Lebensmittel-Händler in der Discounter-Bewertung ganz vorne. Kurzum: NORMA hat den besten Glühwein im ganzen Einzelhandel und unter allen Discountern das beste Gesamtangebot.

Eine Fachjury des WEIN+MARKT-Magazins testete und bewertete 179 Glühweine aus unterschiedlichen Einkaufsstätten per Punktesystem - darunter auch fünf NORMA-Produkte, die sich bei der großen Verkostung allesamt gegen die Heißgetränke der Mitbewerber behaupten konnten. Im Durchschnitt aller getesteten Glühweine bekommt NORMA 13,9 Punkte. Ein Blick auf alle Discounter im Ranking zeigt: Der Nürnberger Lebensmittel-Händler dominiert das Feld und liegt deutlich auf dem ersten Platz. Überzeugen konnten die Wintergetränke vor allem durch Geschmack und Preis.

Auch ein Blick auf die Einzelbewertungen zeigt, dass hier NORMA besonders stark vertreten ist. Der rote Winzerglühwein der Weingärtner Stromberg-Zabergäu eG landet mit 14,7 Punkten auf der Spitzenposition im Gesamtranking und damit knapp vor allen anderen Produkten im Test. Der Erfolg ist besonders bemerkenswert, da sich NORMA hier gegen Vollsortimenter, Kaufhäuser und Discounter gleichermaßen durchsetzen kann. Auch der weiße Winzerglühwein schafft es ebenfalls in die Top 10 und erhält 14,1 Punkte von den Expertinnen und Experten. Die Bewertung der Glühweine reiht sich in die zahlreichen Produktauszeichnungen des Nürnberger Lebensmittelhändlers ein und beweist auf ein Neues, dass sich NORMA-Kundinnen und Kunden auf das Qualitätsversprechen des Discounters verlassen können.

