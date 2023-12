München (ots) - Welche Stars holen sich selbst hier raus? Joyn setzt in der neuen Reality-Show "Reality Backpackers" ab Freitag, 12. Januar 2024, acht Reality-Stars auf der thailändischen Insel Ko Samui aus. Ihre Challenge: Ohne Land- und Kreditkarte sollen die Backpackers den Weg zurück zum Startpunkt finden. Dort wartet eine Luxusvilla und das zu gewinnende Preisgeld. Welche Stars behalten im heißen Dschungel einen kühlen Kopf? Wer geht am thailändischen Strand nicht baden? Wer findet sich ohne Smartphone und Navigation auf den Straßen Ko Samuis zurecht?

"Wenn es hart auf hart kommt, schlafe ich auch nackt auf dem Boden", kündigt Reality-Star Christina Dimitriou an. Mit ihr wollen sieben andere Stars beweisen, dass sie die Backpacking-Herausforderung am besten meistern:

- Der Reality-Allstar und Checker vom Neckar Cosimo Citilio - Die Entertainerin und Sängerin Melody Haase - Das deutsche Model Cecilia Asoro - Der Sunnyboy und Frauenschwarm Tommy Pedroni - Die österreichische Rampensau Luis Tinderking - Die blonde Schönheit Lena Schiwiora - Die selbsternannte Reality-Queen Tara Tabitha

Das ist "Reality Backpackers":

Ein Jeep holt vier Backpacker-Paare aus ihrer Villa auf Ko Samui ab, um sie anschließend im Dschungel, an Stränden und in den Kleinstädten der thailändischen Insel auszusetzen. Über verschlüsselte Botschaften erhalten die Zweierteams täglich ihre Wegbeschreibungen bis zum Nachtlager mitten in der Wildnis. Ade Luxus und Komfort. Die Versuchungen sind groß: Eine Nacht im Hotel, mehr Geld für alkoholische Drinks oder eine kleine Abkürzung mit dem Tuk-Tuk. Welches Duo wird sich erfolgreich durchkämpfen und den verführerischen Versuchungen widerstehen? Und welches Team wird beim Exit-Voting nach Hause geschickt? Cheerio Entertainment GmbH produziert "Reality Backpackers" exklusiv für Joyn in Deutschland.

"Reality Backpackers" - 16 Folgen ab 12. Januar 2024, immer freitags, exklusiv und kostenlos auf Joyn

