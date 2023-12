Berlin (ots) - Schauspieler Joachim Król hat sich als großer Fan von seinem Schauspiel Kollegen und Musiker Herbert Grönemeyer geoutet.

Im Interview mit dem Berliner Radiosender rbb 88,8 sagte Król, er sei Grönemeyer in dessen Zeit am Bochumer Schauspielhaus eine Zeit lang nachgeschlichen. Er habe sich immer im Publikum rumgedrückt und Grönemeyer beobachtet: "Ich dachte, leck mich am Arsch, der ist gerade mal paar Monate älter als du und ist jetzt hier schon so ne große Nummer, wie hat der das gemacht?"

So wie Herbert Grönemeyer stand auch Joachim Król zu Beginn seiner Karriere, Anfang der 1980er Jahre, auf der Bühne vom Bochumer Schauspielhaus. Heute zählt er zu den renommierten Film- und Fernsehdarstellern in Deutschland. Seinen Durchbruch feierte er mit der Rolle in Sönke Wortmanns Komödie "Der bewegte Mann" von 1994.

Diesen Donnerstag kommt Joachim Król mit seinem neuen Film "791 km" in die Kinos. Darin spielt er den kauzigen Taxifahrer Josef, der wegen eines Sturms fünf Menschen mit dem Taxi von München nach Hamburg transportiert.

Das sei ein Roadmovie mit Tiefgang, sagt Król im Interview mit rbb 88,8. Es gehe vor allem darum sich wieder mehr zuzuhören. Der Charakter des Taxifahrers sei ihm sehr verwandt. "Gedanken und Äußerungen von ihm, könnten durchaus von mir sein", so Król. Leute, die ihre Arbeit und kein großes Wesen um sich selbst machen, so einer sei Josef der Taxifahrer.

Der Film "791 km" startet am 14. Dezember in den Kinos.

Das ausführliche Gespräch mit Joachim Król können Sie hier nachhören: https://www.rbb888.de/podcast/100ProzentPromi.html

