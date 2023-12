Frankfurt am Main (ots) - Die 53. Auflage der Benefizveranstaltung der Sporthilfe steigt am 17. Februar 2024 in der Festhalle Frankfurt zugunsten Deutschlands bester Nachwuchs- und Spitzensportler:innen

Eine Benefizveranstaltung, die im europäischen Sport ihresgleichen sucht: Am 17. Februar 2024 bittet die Sporthilfe wieder rund 1.600 Gäste in die Frankfurter Festhalle, darunter Deutschlands Elite aus Sport, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Der 53. Ball des Sports bietet den Ballgästen erneut ein faszinierendes Showprogramm mit sportlichen Darbietungen von geförderten Spitzenathlet:innen zum Anfassen.

Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Sporthilfe: "Der Ball des Sports stellt die geförderten Spitzenathlet:innen in den Mittelpunkt und bringt sie mit bekannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen. Die Sporthilfe und ihre Partner sind davon überzeugt, dass es in der aktuellen Zeit mehr denn je Vorbilder braucht, wie es Spitzensportler:innen in vielerlei Hinsicht sind. Damit sie auch künftig mit ihren Leistungen und Erfolgen die Gesellschaft inspirieren können, müssen sie nachhaltig gefördert werden. Um internationale Spitzenleistungen zu ermöglichen und zu feiern, ist der Ball des Sports die wichtigste gesellschaftliche Plattform Deutschlands."

Mit dem exklusiven Sport- und Showprogramm schaut die Sporthilfe voraus auf Olympia in Paris im nächsten Jahr. Im Mittelpunkt der prestigeträchtigen Veranstaltung stehen am 17. Februar 2024 "klassische" Sportarten wie Judo und Fechten, aber mit 3x3-Basketball und Breaking auch junge olympische Disziplinen. Die Sportflächen sind aufwendig in das Publikum integriert, sodass sich die Gäste nicht nur auf Spitzensport hautnah, sondern auch auf ein spektakuläres Ambiente freuen dürfen. So ziert nicht nur ein 3x3-Basketball-Court das Erscheinungsbild der Räumlichkeiten der Festhalle Frankfurt. Blitzartige Attacken beim Fechten sowie Wurf- und Hebeltechniken der Judoka sorgen für beste Unterhaltung bei den Ballgästen. Beim Breaking, in Paris 2024 erstmals olympisch, zeigen die B-Boys und B-Girls einzigartige Moves zu mitreißenden Hip-Hop-Beats.

Die begehrten Tickets für den Ball des Sports zum Einzelpreis von 1.200 Euro sind exklusiv den geladenen Gästen der Sporthilfe vorbehalten. Ticketanfragen können direkt an die Sporthilfe (event@sporthilfe.de) gestellt, jedoch nur bei entsprechender Kapazität zugelassen werden. Mit der Einladung verbindet die Sporthilfe die Bitte um eine zusätzliche Spende (gegen Zuwendungsbescheinigung) in Höhe von mindestens 400 Euro pro Person. Wie immer geht der Erlös des Events zugunsten der besten deutschen Nachwuchs- und Spitzensportler:innen.

Der Ball des Sports stellt für die Sporthilfe die sowohl finanziell als auch ideell wichtigste Veranstaltung im Jahr dar. Die Stiftung erwirtschaftet durch das Event einen hohen sechsstelligen Benefiz-Erlös zugunsten der Athletenförderung. Darüber hinaus erfreut sich der Ball des Sports einem großen Medieninteresse und bietet den Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten wie kein anderes Event die Plattform, mit Partnern und Förderern der Sporthilfe, mit Führungskräften aus der deutschen Wirtschaft sowie mit Prominenz aus Politik und Gesellschaft zusammenzukommen.

Mercedes-Benz, Nationaler Förderer der Sporthilfe, sorgt mit seinem exklusiven Fahrservice für eine stilvolle Ankunft der Ballgäste am Roten Teppich. Mehr als 150 Unternehmen beteiligen sich als Sponsoren und Partner beim Gala-Programm und der traditionellen Tombola mit Preisen im Wert von rund 300.000 Euro. Für bargeldloses Bezahlen sorgt auch in diesem Jahr die Deutsche Bank, ebenfalls Nationaler Förderer der Sporthilfe.

Hinweis für Medienvertreter:innen

Kostenfrei nutzbare Bilder vom Ball des Sports 2023 finden Sie unter nachstehendem Link: https://bit.ly/3RkHhPn

Bildquelle: picture alliance für Sporthilfe

Medien-Akkreditierung

Für eine Vor-Ort-Berichterstattung teilen Sie uns Ihren Akkreditierungswunsch bitte bis spätestens Freitag, 19. Januar 2024, über folgendes Akkreditierungsformular mit:

http://bit.ly/478UmRX

"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung und PwC Deutschland. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.

