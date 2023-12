München (ots) - In Österreich war "Forsthaus Rampensau" auf ATV ein Hit. Jetzt bricht die deutsche Adaption "Forsthaus Rampensau Germany" bei Joyn PLUS+ Rekorde. Die Promi-Reality-Show ist der bislang erfolgreichste Reality-Neustart in der Geschichte von Joyn PLUS+.

Joyn-Content-Chef Thomas Münzner: "'Forsthaus Rampensau Germany' übertrifft unsere hohen Erwartungen und ist der bislang beste Neustart einer Reality-Show bei Joyn PLUS+. Deshalb freue ich mich umso mehr, ein Spin-off des erfolgreichen Programms anzukündigen. Mit 'Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken' (AT) drehen wir gerade die Fortsetzungsgeschichte. Und dieser Titel verrät: In den nächsten Wochen wird im #ForsthausRampensau noch einiges passieren."

Läuten nach #ForsthausRampensau bei Gina-Lisa die Hochzeitsglocken?

"Single Like a Pringle"? Nicht mehr mit Gina-Lisa! Denn mit ihrem Einzug ins #ForsthausRampensau verabschiedet sich die Reality- Queen ebenfalls von ihrem Junggesellinnen-Lifestyle. Schon in den österreichischen Alpen ist Gina-Lisa klar: Sie will heiraten. Nun steht der Beschluss, dass es in kürzester Zeit so weit sein soll. Aber auf wen im "Forsthaus Rampensau Germany" hat Gina-Lisa ein Auge geworfen? Und kann der abenteuerliche Heiratsplan aufgehen? Im neuen Spin-off zur Joyn-Reality-Show #ForsthausRampensau "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" (AT) sucht Gina-Lisa Lohfink bereits im Frühjahr 2024 die Liebe ihres Lebens.

