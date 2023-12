Emerkingen (ots) - Im Trubel der Vorweihnachtszeit gerät die traditionelle Weihnachtskrippe oft in Vergessenheit. Nur selten findet sie heutzutage ihren Weg in die Mitte der Feierlichkeiten - doch das soll sich ändern. Meinrad Kopp, Geschäftsführer von Akantus Krippen, hat sich einer besonderen Mission gewidmet: Er möchte die Weihnachtskrippe unter jedem Weihnachtsbaum als festen Bestandteil etablieren. In seinem Ladengeschäft und Online-Shop vertreibt er holzgeschnitzte Weihnachtskrippen, die die Magie des Weihnachtsfestes verkörpern. Erfahren Sie hier, wie Meinrad Kopp mit seinem Online-Shop dazu beitragen möchte, dass Weihnachtskrippen wieder einen festen Platz inmitten der familiären Feierlichkeiten finden.

Weihnachten wurde über die Jahre hinweg stark kommerzialisiert - so sehr, dass sich viele Familien den traditionellen Weihnachtszauber zurückwünschen. Zwischen moderner Weihnachtsmusik und künstlichen Tannenbäumen lässt er sich jedoch schwer finden. "Die meisten Familien haben die traditionelle Weihnachtskrippe einfach vergessen", erklärt Meinrad Kopp, Geschäftsführer von Akantus Krippen. "Sie verpassen dadurch die Gelegenheit, die Weihnachtsatmosphäre in vollen Zügen zu genießen. Schließlich ist eine Krippe schon lange kein rein christliches Zeichen mehr. Sie ist ein Familienschatz, der über viele Generationen erhalten bleibt und über die Jahre hinweg aufgebaut und erweitert werden kann."

"Unsere holzgeschnitzten und handbemalten Weihnachtskrippen, spiegeln unsere Hingabe zur Natur wider", fährt Meinrad Kopp fort. Dabei setzt der Unternehmer auf jahrhundertealte Südtiroler Handwerkstradition, die für eine besondere Qualität sorgt. Besonders stolz ist er auf die Quote der wiederkehrenden Käufer, die bei Akantus Krippen bei 35 Prozent liegt. "Wir haben zahlreiche Käufer, die jedes Jahr ihre Weihnachtskrippe bei uns erweitern und in unserem vielfältigen Sortiment Figuren von verschiedenen Herstellern einkaufen." Mit Akantus Krippen erfüllt er sich den Wunsch, die Krippe wieder als festen Bestandteil unter dem Weihnachtsbaum zu etablieren - und das mit Qualität und allem, was dazugehört.

Ein besonderes Erlebnis, das über Generationen hinweg Bestand hat

Sowohl der Online-Shop als auch das Ladengeschäft haben zahlreiche Krippenfiguren und zugehörige Elemente zu bieten - alle holzgeschnitzt. "In unserem Sortiment befinden sich einzelne Figuren, Krippenställe und komplette Sets", erklärt Meinrad Kopp. "Bei uns werden Kunden ohne Krippe und ebenso Kunden mit bereits bestehenden Krippen auf jeden Fall fündig."

Das Zusammenstellen der Krippen kann dabei ganz nach den persönlichen Wünschen der Kunden erfolgen. Die traditionelle Weihnachtskrippe besteht allerdings meist aus der Heiligen Familie, Ochs, Esel, Schafe und Ziegen sowie Hirten - und natürlich den Heiligen Drei Königen. "So schaffen wir es, für jeden Kunden ein besonderes Erlebnis unter dem Weihnachtsbaum zu schaffen, das sie nicht nur über die Jahre hinweg erweitern können, sondern das vor allem über Generationen hinweg beständig ist", so der Geschäftsführer.

Meinrad Kopp: Mit Akantus Krippen zum erfolgreichen Familienbetrieb

Akantus Krippen blickt auf eine langjährige Familiengeschichte zurück. Vor etwa 60 Jahren gegründet, fand der Familienbetrieb seinen Ursprung in der Kirchenmalerei. 2004 übernahm Meinrad Kopp das Unternehmen, das nun unter anderem Krippenfiguren und andere Holzschnitzereien in einem Online-Shop und einem Ladengeschäft in Emerkingen vertreibt. Das Ladengeschäft wird von seiner Frau, Melanie Kopp, geleitet, die sich ebenfalls auf Dekoration spezialisiert hat. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Online-Präsenz, wo sich das Unternehmen mittlerweile Partnerschaften mit Plattformen wie Amazon und Otto aufgebaut hat.

Die Mission von Akantus Krippen ist es, Weihnachtskrippen als festen Bestandteil unter den Weihnachtsbäumen zu etablieren. Der Familienbetrieb strebt danach, diesen traditionellen Schatz in ein modernes Licht zu rücken und die Krippen für jedermann zugänglich zu machen. "Wir möchten, dass Familien das Weihnachtsfest mit Krippe als Fest der Liebe und Gemeinschaft erleben können, unabhängig von kulturellem oder religiösem Hintergrund", erklärt Meinrad Kopp. Mit Blick auf die Zukunft plant das Unternehmen, international präsent zu sein, besonders in Ländern wie Spanien, Italien und Polen.

Sie sind an einer Weihnachtskrippe aus echter südtiroler Handwerkskunst interessiert und möchten sich ein Stück Tradition unter den Weihnachtsbaum stellen? Dann melden Sie sich bei Meinrad Kopp (https://akantus-krippen.de/) und bestellen Sie sich eine besondere Weihnachtskrippe für besinnliche Weihnachtstage!

