Hamburg (ots) - - Bas Kast präsentiert Anti-Stress-Programm auf der digitalen Plattform Hello Health - Teilnehmer:innen erlernen individuelle Methoden zur Stressbewältigung und Resilienz - Aufbau von mentaler Stärke und innerer Balance mit eigener Anti-Stress-Toolbox

Der renommierte Wissenschaftsjournalist und SPIEGEL-Bestsellerautor Bas Kast ("Der Ernährungskompass", "Kompass für die Seele") präsentiert einauf neuesten wissenschaftlichen Kenntnissen basierendes Online-Programm zur Stressbewältigung bei Hello Health, der digitalen Plattform für Gesundheitsförderung von Gruner + Jahr bei RTL Deutschland. Ziele des Online-Programms sind mehr Gelassenheit, innere Ruhe und Leichtigkeit im Leben. Durch praktische Übungen, die einfach in den überfüllten Alltag integriert werden können, trainieren die Teilnehmer:innen ihre Widerstandsfähigkeit gegen Stress und entwickeln individuelle Methoden zur Stressbewältigung. Bas Kast hilft dabei, die richtigen Strategien und Techniken für ein stressfreieres Leben zu finden.

Bas Kast: "Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, wissenschaftliche Studien und Erkenntnisse für Menschen verständlich und für das Leben nutzbar zu machen. Mit meiner Expertise unterstütze ich die Teilnehmenden in meinem Online-Programm, eine individuelle Anti-Stress-Toolbox zu entwickeln, um die Herausforderungen des Lebens besser bewältigen zu können."

Das Programm zeigt, wie man mentale Stärke und Resilienz aufbaut, negative Gefühle bewältigt und mehr Leichtigkeit, Gelassenheit und innere Balance findet. Die Teilnehmenden können ihre eigene Anti-Stress-Toolbox zusammenstellen, voller effektiver und leicht umsetzbarer Strategien, die aktiv werden lassen, ohne zu überfordern. Das Programm kostet einmalig 179 EUR und bietet in 23 Videos 20 wirksame Strategien gegen Stress mit Hilfe von 13 Übungen und fünf Audio-Meditationen.

Für weitere Informationen zum Kurs und zur Anmeldung besuchen Sie bitte die Webseite von Bas Kast @ Hello Health: https://baskast.hellohealth.de/programme/bas-kast-anti-stress-kompass.

Über Hello Health:

Unter der Marke und auf der zentralen Plattform Hello Health bietet RTL Deutschland digitale Angebote von renommierten Ärzt:innen und Therapeut:innen zur Gesundheitsförderung. Hello Health wird von der Gruner + Jahr Deutschland GmbH, einem Unternehmen von RTL Deutschland produziert. Expert:innen bieten Programme mit Modulen für gesunde Ernährung, mentale Gesundheit, zur Rückenstärkung und Stressbewältigung an. Ziel der Angebote ist es, die Selbstwirksamkeit und die Lebensqualität der Nutzer:innen zu stärken. Die Programme stützen sich auf aktuelle medizinische und wissenschaftliche Studien und Erkenntnisse. Sie sind einfach umsetzbar und können mit wenig Zeitaufwand leicht in den Alltag integriert werden. Verantwortlich für das Angebot sind Benjamin Hebborn und Daniel Kob mit einem Team von Spezialist:innen.

