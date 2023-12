Berlin (ots) - Bodycams, KI, vernetztes Polizeifahrzeug: Unternehmen präsentiert in der deutschen Hauptstadt innovative Sicherheitstechnologien für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Motorola Solutions (NYSE: MSI) (http://www.motorolasolutions.de/)hat sein neues Experience Center in Berlin eröffnet, in dem Besucher Einblicke in neue sicherheitskritische Technologien erhalten. Dazu gehören Kommunikations-, Videosicherheits- und Zugangskontroll-Lösungen sowie Leitstellen-Software auf Basis künstlicher Intelligenz. Zu den Highlights zählen die neue LTE-fähige V500-Bodycam, (https://www.motorolasolutions.com/en_xu/video-security-access-control/body-worn-cameras/v500.html) die Live-Videos und Standortdaten vom Einsatzort überträgt, sowie das vernetzte Polizeifahrzeug der Zukunft (https://www.motorolasolutions.com/en_xa/products/connected_vehicle.html).

Die US-Botschafterin in Deutschland, Dr. Amy Gutmann, und der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, begrüßten das Investment von Motorola Solutions in Technologie zum Schutz von Einsatzkräften und Bevölkerung. In ihrer Eröffnungsrede betonte Botschafterin Gutmann die Bedeutung von Motorola Solutions als verlässlicher Partner bei der Digitalisierung von Behörden und Organisation mit Sicherheitsaufgaben sowie Unternehmen im sicherheitskritischen Umfeld.

"Die Eröffnung des neuen Motorola Solutions Experience Centers hier in Berlin zeigt das Engagement des Unternehmens in Deutschland", sagte die U.S. Botschafterin Dr. Amy Gutmann. "Es ist ein Symbol für die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland. Deutschland ist der größte europäische Handelspartner der Vereinigten Staaten, und die USA sind der größte Exportmarkt für Deutschland. Unsere Handels- und Investitionsbeziehungen sind umfassend und für beide Seiten vorteilhaft."

"Alle Menschen, die in Berlin leben, sollen sich sicher fühlen," so der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner. "Deshalb sorgen wir als Berliner Senat dafür, dass unsere Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bestmöglich ausgestattet werden. In Zeiten komplexer Herausforderungen und leider zunehmender Gewalt gegen Einsatzkräfte spielen Technologien wie etwa Bodycams eine entscheidende Rolle für den Schutz von Ersthelfern und der Bürgerinnen und Bürgern."

"Motorola Solutions eröffnete 1968 seine erste Niederlassung in Deutschland und beschäftigt heute 200 hochqualifizierte Mitarbeiter in Deutschland, vor allem in Berlin", sagte Axel Kukuk, Country Manager Deutschland und Vertriebsleiter für Süd- und Mitteleuropa, Nord- und Osteuropa sowie das Baltikum bei Motorola Solutions. "Wir arbeiten eng mit unseren Kunden und Partnern zusammen, um Technologien zu entwickeln und zu vernetzen, die ihnen helfen, die Sicherheit ihrer Einsatzkräfte zu verbessern."

Über Motorola Solutions

Motorola Solutions (https://www.motorolasolutions.com/de_xc.html?geo=redirect) is solving for safer. Wir entwickeln und verbinden Technologien, die helfen, Menschen, Eigentum und Orte zu schützen. Unsere Lösungen ermöglichen die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Unternehmen, die für Schutz und Sicherheit entscheidend sind. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir uns für sicherere Gemeinden, Schulen, Krankenhäuser und Unternehmen einsetzen - für mehr Sicherheit überall - unter www.motorolasolutions.com.

Pressekontakt:

Susanne Stier Motorola Solutions Mobil: +49 (0)1726161773 susanne.stier@motorolasolutions.com

Original-Content von: Motorola Solutions, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH