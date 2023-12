Bad Wimpfen (ots) - In seinem 50. Jubiläumsjahr spendete Lidl in Deutschland am vergangenen Samstag 500.000 Euro bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala in Berlin. Damit fördert der Frische-Discounter Chancengerechtigkeit sowie Projekte zur Unterstützung in Not geratener Kinder und Familien in Deutschland und weltweit.

Wie die Summe zusammengekommen ist, zeigten die ZDF-Kinderreporter in der Gala anhand eines Einspielers: In einer Lidl-Filiale machten sie die Kunden auf die Bio-Herzchennudeln der Eigenmarke "Combino" aufmerksam. Pro Packung gingen 50 Cent an die Kinderhilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder". Die Pasta mit Herz überzeugte auch den Kindermoderator im Nachrichtenstudio der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala, der davon einen Teller verkostete.

"Die Chancen von Kindern liegen uns besonders am Herzen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden eine halbe Million Euro überreichen können. Damit möchten wir einen spürbaren Beitrag für die Gesellschaft leisten", sagt Jan Bock, stellvertretender Geschäftsleitungsvorsitzender der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.

Bereits seit 2007 ist die jährliche Spendenaktion zugunsten "Ein Herz für Kinder" ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Engagements von Lidl. Zudem unterstützt der Lebensmitteleinzelhändler seit fast 15 Jahren den Verein "brotZeit" mit einem ausgewogenen Frühstück für Schulkinder.

