Für Arbeitnehmer stehen zum Jahreswechsel einige steuerliche Änderungen bevor, die direkte Auswirkungen auf ihre finanzielle Situation haben werden. Höhere Abzüge vom Bruttogehalt veranlassen sie dazu, darüber nachzudenken, wie sie dem zunehmenden Druck des täglichen Arbeitslebens entkommen können. "In der heutigen Zeit rückt der Wunsch nach Freiheit und Selbstverwirklichung mehr und mehr in den Fokus", erklärt Philipp Follmer, Copywriter und Gründer der Freedom Writer Academy. "Für viele Menschen erscheint der Gedanke, dem täglichen Hamsterrad des Angestelltendaseins zu entkommen, äußerst verlockend."

"Ob ortsunabhängiges Arbeiten, die Verwirklichung individueller Reiseträume oder mehr Familienzeit: Der Wunsch, aus konventionellen Strukturen auszubrechen, veranlasst immer mehr Menschen dazu, sich auf die Suche nach Alternativen für ihre berufliche Situation zu begeben", fährt der Experte fort. "Meiner Erfahrung nach bieten das Copywriting und die Verkaufspsychologie genau diese Möglichkeit und damit eine einmalige Chance für eine berufliche Laufbahn in vollkommener Unabhängigkeit." Philipp Follmer lebt diesen Traum vor: Seit sechs Jahren ist er auf Reisen und erzielt dabei hohe Umsätze mit seinem Online-Business. Geld ist für ihn kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um Freiheit und Selbstverwirklichung zu erreichen. Mit der Freedom Writer Academy unterstützt der Experte inzwischen zudem auch andere Menschen dabei, erfolgreiche Copywriter zu werden. Innerhalb von vier Schritten erwerben die Teilnehmer nicht nur die wichtigsten Fertigkeiten im Texten, sondern lernen auch, wie sie ihre Selbstständigkeit effizient aufbauen, kontinuierlich Kunden anziehen und ihr Online-Business langfristig führen können.

In vier Schritten zum eigenen Online-Business

Um den Teilnehmern dabei zu helfen, ihr Online-Business aufzubauen und sich so Schritt für Schritt ihren Traum zu erfüllen, bietet die Freedom Writer Academy eine viermonatige Ausbildung, die in vier entscheidenden Phasen verläuft. Die ersten beiden Phasen konzentrieren sich auf die Grundlagen des Textens und den Aufbau des Geschäfts. In der dritten Phase steht die Kundengewinnung im Fokus, wobei individuelle Strategien entwickelt werden, die es den Teilnehmern ermöglichen, mühelos Kunden zu gewinnen. Die vierte Phase widmet sich schließlich der Persönlichkeitsentwicklung und der Zukunftsvision jedes Teilnehmers. "Dabei legen wir großen Wert darauf, das Selbstvertrauen unserer Teilnehmer zu stärken, da mangelnder Glaube an die eigenen Fähigkeiten oft die größte Herausforderung darstellt", erklärt Philipp Follmer. "Indem wir unseren Teilnehmern aufzeigen, wie viel Potenzial in ihnen steckt, wenn sie einen klaren Plan verfolgen, helfen wir ihnen dabei, ihre Wünsche und Träume zu verwirklichen."

So entfalten die Teilnehmer ihr Potenzial

Im Zentrum des Angebots der Freedom Writer Academy steht das Ziel, die Teilnehmer auf ihren individuellen Erfolgsweg zu führen. Durch die Unterstützung des Teams und der Community erhalten sie ein Maximum an Inspiration, Motivation und Unterstützung, um sie auf Erfolg umzuprogrammieren. Sie erlangen Klarheit darüber, was sie im Leben anstreben - und werden so in die Lage versetzt, aus dem Hamsterrad ausbrechen zu können. "Meine langfristige Mission ist es, noch mehr Menschen dazu zu ermutigen, das Leben zu führen, von dem sie insgeheim träumen", sagt Philipp Follmer. "Manchmal braucht es lediglich einen kleinen Schubs, um zu realisieren, dass ein freies, erfülltes und selbstbestimmtes Leben für jeden Menschen erreichbar ist."

Sie möchten als Copywriter aus dem Hamsterrad ausbrechen und ein freieres Leben führen? Melden Sie sich jetzt bei Philipp Follmer (https://freedom-writer.de/) und vereinbaren Sie einen Termin, um mehr zu erfahren.

