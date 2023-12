Halle (Saale) (ots) - Die dts Nachrichtenagentur kooperiert ab sofort mit der italienischen Nachrichtenagentur Agenzia Nova. Eine entsprechende Vereinbarung wurde Anfang Dezember unterzeichnet und ist nun in Kraft getreten. Sie sieht eine umfangreiche Zusammenarbeit und einen Austausch von Informationen vor, die Redaktionen können zudem auch gegenseitig auf Bild- und Videomaterial zugreifen.

"Italien gewinnt in der deutschen Nachrichtenberichterstattung an Bedeutung, nicht zuletzt wegen seiner früher oft unterschätzten wirtschaftlichen Größe und der künftigen Rolle in Bezug auf die Energieversorgung Europas. Das Land steht im Zuge der laufenden Migrationsthematik auch ganz aktuell im Fokus. Wir freuen uns daher, mit der Agenzia Nova einen starken Partner für unsere Berichterstattung gefunden zu haben", sagte der Chefredakteur der dts Nachrichtenagentur, Michael Höfele.

"Agenzia Nova hat den politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland schon immer große Aufmerksamkeit geschenkt", sagte Fabio Squillante, Chef der italienischen Nachrichtenagentur. "Die Partnerschaft mit der dts Nachrichtenagentur ermöglicht es uns, die multimediale Berichterstattung zu stärken."

Agenzia Nova, 2001 gegründet, betreibt eine Zentralredaktion in Rom und lokale Nachrichtenredaktionen in Mailand und Neapel, sowie ein Korrespondentennetz in ganz Italien und weltweit, inklusive Berlin. Die Nachrichtenagentur hat sich vor allem mit der Berichterstattung aus Osteuropa und über den Nahen Osten einen Namen gemacht.

Die dts Nachrichtenagentur, 2009 gegründet, versorgt rund 100 Medienanbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit aktuellen Nachrichteninhalten in Text und Bild, darunter viele lokale Nachrichtenportale, die sich unabhängig von den traditionellen Verlagshäusern eine treue Leserschaft aufgebaut haben. Fotos von Fotografen der dts Nachrichtenagentur werden von allen großen Zeitungen, Online-Portalen und TV-Sendern in Deutschland genutzt.

