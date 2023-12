Friedberg (ots) - Der Videospiel-Community war Dorfromantik schon länger ein Begriff. Spätestens mit dem gleichnamigen Brettspiel wuchs die Bekanntheit des friedlichen Spielkonzepts dann auch über die digitale Welt hinaus. Im Juli 2023 wurde Dorfromantik - Das Brettspiel mit dem begehrtesten Spielepreis der Welt, dem Spiel des Jahres, ausgezeichnet - der bisherige Höhepunkt einer Erfolgsgeschichte Made in Germany.

Seit Oktober 2022 können Spielende bereits das Spielgefühl des Videospiels als kooperatives Brettspiel erleben. In diesem bauen sie gemeinsam eine wunderschöne Landschaft auf. Dazu müssen sie in jeder Runde entscheiden, wo sie die sechseckigen Landschaftsplättchen anlegen, um Aufträge zu erfüllen, die Wünsche der Bevölkerung umzusetzen und so möglichst viele Punkte zu erspielen. Mit diesen können dann nach und nach neue Spielmaterialien freigeschaltet werden, die dem Spiel in zunächst verschlossenen Boxen beiliegen. Dadurch bietet jede Partie neue Herausforderungen, aber auch die Möglichkeit, den eigenen Highscore immer wieder zu übertreffen.

Die Geschichte von Dorfromantik begann aber bereits im März 2021 mit der Veröffentlichung des gleichnamigen Videospiels, das vom Berliner Studio Toukana Interactive entwickelt wurde. Innerhalb weniger Monate kamen tausende positive Bewertungen bei der Digital-Plattform Steam zusammen, Auszeichnungen mit verschiedenen Computerspielpreisen folgten. Auch die beiden Brettspielautoren Michael Palm und Lukas Zach wurden auf die idyllische Spielwelt aufmerksam. In Zusammenarbeit mit Toukana Interactive entstand dann die Brettspieladaption des Videospiels, Dorfromantik - Das Brettspiel, das vom hessischen Spieleverlag Pegasus Spiele veröffentlicht wurde.

Das eingängige Spielprinzip begeistert jedoch nicht nur die Spiele-Community, sondern auch die Jury Spiel des Jahres. Seit 1979 vergibt das Gremium aus Spielekritiker*innen jährlich das Spiel des Jahres, das sich inzwischen zum weltweit bedeutendsten Preis für Brett- und Gesellschaftsspiele entwickelt hat. 2023 konnte Dorfromantik - Das Brettspiel die Jury überzeugen und wurde zum Spiel des Jahres ausgezeichnet. Die Begründung der Jury: "Dorfromantik nimmt den Druck aus dem Alltag. Das kooperative Wohlfühlspiel steckt von Partie zu Partie neue, spannende Ziele, aber verlieren kann man nie."

Die Preisverleihung in Berlin haben die Autoren Michael Palm, der in Konstanz am Bodensee ein Brettspielfachgeschäft betreibt, und Lukas Zach, der auch als Gamedesigner für Videospiele arbeitet, noch in guter Erinnerung. Lukas Zach berichtet: "Wir waren unglaublich aufgeregt. Wir wurden zwar als Favorit gehandelt, aber das macht dich nicht entspannter, im Gegenteil. [...] Der Moment der Bekanntgabe war dann totale Erleichterung, grenzenloser Jubel und pure Freude."

Rund um die Auszeichnung wurden bereits die beiden nächsten Teile der Dorfromantik-Brettspielwelt angekündigt: Die Dorfromantik - Das Brettspiel Fachhandelsausgabe, die exklusiv im Pegasus Spiele Onlineshop und im stationären Fachhandel erhältlich ist und die Mini-Erweiterung Die große Mühle enthält, sowie Dorfromantik - Das Duell. In der Duellversion können nun zwei Personen oder Teams gegeneinander antreten. Das idyllische Spielprinzip bleibt aber dennoch erhalten, wie Michael Palm betont: "Alle, denen Konkurrenz bislang gefehlt hat, können sich nun mit anderen messen und zeigen, wie gut sie sind. Dennoch bleibt es recht friedlich im romantischen Dorf."

Dorfromantik - Das Brettspiel I 1-6 Personen I 8+ I UVP 39,99 EUR.

Dorfromantik - Das Brettspiel Fachhandelsausgabe I 1-6 Personen I 8+ I UVP 39,99 EUR.

Dorfromantik - Das Duell I 2 Personen/Teams I 8+ I UVP 34,99 EUR.

