Berlin (ots) - Die Oberberg Gruppe, der führende Qualitätsverbund privater Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, beruft Dr. med. Matthias Janta zum Chief Executive Officer (CEO). Gemeinsam mit Dr. Maren Kentgens, die seit dem 1. März 2023 als operative Geschäftsführerin (COO) an Bord ist, wird Dr. Janta die Gruppe mit bundesweit über dreißig Kliniken führen.

Dr. Janta bringt umfangreiche Erfahrung im Gesundheitsmarkt mit. Durch seine jahrelangen Tätigkeiten, zuletzt als kaufmännischer Vorstand am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI), Mannheim, hat er tiefe Einblicke in die Herausforderungen und Chancen des Gesundheitssektors gewonnen.

"Wir freuen uns, Dr. Matthias Janta als CEO begrüßen zu dürfen. Seine Expertise und sein Verständnis für die Branche machen ihn zur idealen Besetzung für diese Position", sagt Dr. Maren Kentgens, COO der Oberberg Gruppe.

"Ich freue mich sehr, die zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen in einem Team mit hoher Expertise meistern zu dürfen und bin dankbar für das Vertrauen, das in mich gesetzt wird", sagt Dr. Janta.

Prof. Dr. Dr. Matthias J. Müller wird die Oberberg Gruppe zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlassen. Er war als CEO die treibende Kraft hinter dem Aufstieg und Erfolg der Gruppe. Unter seiner visionären Führung hat sich die Oberberg Gruppe zu einem stark wachsenden Unternehmen mit mehr als 30 Kliniken entwickelt und ist heute der anerkannte Marktführer in ihrem Bereich. Dabei stand und steht stets die Qualität der Medizin im Vordergrund.

Mehr über Dr. Matthias Janta:

https://www.oberbergkliniken.de/unser-team/dr-med-matthias-janta

Über die Oberberg Gruppe: Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine vor mehr als 30 Jahren gegründete Klinikgruppe mit einer Vielzahl an Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an verschiedenen Standorten in Deutschland. In den Kliniken der Oberberg Gruppe werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings behandelt. Darüber hinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg City Centers, korrespondierenden Therapeutinnen und Therapeuten sowie Selbsthilfegruppen.

