Köln (ots) - Mit dem Start von ChatGPT ist Künstliche Intelligenz (KI) schlagartig in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Das Potenzial der Technologie geht indes weit über Texterzeugung und Übersetzungen hinaus. KI ist im Alltag vieler Menschen angekommen, hilft bei Hausaufgaben oder der Bearbeitung von Urlaubsbildern, bei der Autokorrektur von Texten oder im smarten Kühlschrank.

Mit fünf Thementagen in Radio, Fernsehen und auf WDR.de bringt der WDR das Thema einem breiten Publikum nahe - informativ, verständlich, unterhaltsam. Das Motto: „Unser Leben mit KI“. Los geht´s am 13. Dezember im WDR Fernsehen. Von 22.15 Uhr an moderiert Catherine Vogel dann die 30-minütige Sendung „So hilft künstliche Intelligenz im Alltag“.

In dieser ersten TV-Folge dreht sich alles um alltagspraktische Anwendungsmöglichkeiten. Etwa um den Einsatz von KI im Schwimmbad, wo sie hilft, Badeunfälle zu erkennen, oder um KI-gestützte Erfassung von Schlaglöchern in Straßen. Dass wir schon heute KI buchstäblich in der Hand haben, zeigt der Blick aufs Handy; viele Apps nutzen diese Technologie, zum Beispiel bei Fotofiltern oder zur Bestimmung von Pflanzen, Vogelstimmen und Musiktiteln. Und schließlich wird eine vierbeinige KI in der Sendung zu Gast sein: der Roboter-Hund "Spot“ der Polizei NRW.

Neben diesen praktischen Facetten birgt Künstliche Intelligenz aber auch ethische und datenschutzrechtliche Aspekte. Was die bedeuten und welche Entwicklungen auf dem Feld absehbar sind, wird Kenza Ait Si Abbou in der Sendung erläutern. Die 42-Jährige Ingenieurin ist Expertin für KI und Robotik. Sie wird in der Sendung auch einen virtuellen Moderator kennen lernen. Wie der erzeugt wurde und welche KI-Anwendungen dabei genutzt werden, das zeigt eine Reportage auf WDR.de.

In den Radio-Wellen des WDR wird es im Lauf des Tages immer wieder um das Thema gehen. Die weiteren Thementage folgen 2024, sie werden unter anderem von den Auswirkungen der KI auf Bildung, Kultur und Arbeitswelt handeln.

"Die gesellschaftliche Bedeutung von KI wird gleichermaßen unter- wie überschätzt. Für viele Menschen ist sie ein Buch mit sieben Siegeln – wie künstliche Intelligenz unseren Alltag verändert, wird dann gar nicht wahrgenommen. Andere glauben, dass unser Leben bereits viel stärker von KI durchdrungen sei, als es tatsächlich der Fall ist. Mit unserem Programm-Schwerpunkt möchten wir hier Orientierung anbieten und Chancen wie Grenzen der KI aufzeigen“, sagt Jörg Schönenborn, WDR Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung.

