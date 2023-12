Frankfurt am Main (ots) - Am 13. Dezember 2023 eröffnet die luxuriöse Wellbeing-Brand Rituals Cosmetics Deutschlands erste Mind Oasis in Frankfurt: eine moderne Ruheoase in der Großstadt. Die Mind Oasis ist einzigartig, denn sie bietet an einem Ort effektive, wissenschaftlich fundierte Techniken zur mentalen Entspannung, damit Körper und Geist regenerieren können. Die Anwendungen sind das perfekte Geschenk, um sich selbst oder die Liebsten zu verwöhnen.

In der heutigen Zeit ist Entspannung wichtiger denn je. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Genau deshalb hat Rituals einen Ort kreiert, in dem Menschen ihren Körper und Geist entspannen und sich erholen können. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums eröffnete Rituals 2020 in seinem Flagshipstore "House of Rituals" in Amsterdam die weltweit erste Mind Oasis. Nun wird das erfolgreiche Konzept erweitert und am 13. Dezember 2023 in Frankfurt am Main eröffnet.

Mind Oasis by Rituals: Wohlbefinden, Meditation & Tiefenentspannung

Der neue Rituals Store besteht aus zwei Teilen: dem Premium-Einzelhandelsbereich (246 m²) und der Mind Oasis (200 m²). Die beiden Bereiche befinden sich auf zwei Ebenen, um optimale Ruhe und Erholung zu gewährleisten. Es werden verschiedene Anwendungen angeboten:

Während der hydro massage können Besucher*innen eine wohltuende und entspannende Massage auf einem der sechs Wasserbetten genießen. Auf dem warmen Bett liegend, lösen die kreisenden Massagebewegungen sanft die Verspannungen, und man spürt, wie der körperliche Stress dank der beruhigenden Wärme allmählich nachlässt. Bei dieser Anwendung kann die Kleidung anbehalten werden und trotzdem kommt man in den vollen Genuss tiefer Entspannung.

In einem von insgesamt vier Pods können Besucher*innen nach der körperlichen Entspannung in den Genuss der einzigartigen brain massage kommen, welche für sofortige mentale Entspannung und pure Erholung sorgt. Bei geschlossenen Augen spürt man die entspannende Wirkung der Atemübungen, meditativen Klängen und muskelentspannenden Vibrationen. Diese einzigartige Kombination sorgt für tiefe Entspannung, so dass man sich für den Rest des Tages erholt fühlt. Das dahinterstehende Konzept heißt "Brainwave-Entrainment" und kann die Hirnströme in einen tiefen meditativen Zustand versetzen, der auch als Theta-Zustand bezeichnet wird.

Ab Dezember 2023 können Termine für die entspannenden Anwendungen in der neuen Mind Oasis in Frankfurt und online gebucht werden. Das Bildmaterial sowie die Pressemitteilung finden Sie hier (https://we.tl/t-3Kz9iCA7Dj).

Praktische Informationen:

- Buchbar direkt im Store oder online unter www.rituals.com

- Angebotene Anwendungen: hydro massage (20 Min.) EUR 19,90 // brain massage Regeneration (30 Min.) EUR 29,50 // brain massage Tiefenentspannung & Reset (55 Min.) EUR 44,50. In Kombination mit der brain massage zahlen Sie für die hydro massage nur 15,00 EUR.

- Die Mind Oasis befindet sich im Rituals Store auf der Zeil 112-114 in 60313 Frankfurt am Main. Öffnungszeiten: Von Montag bis Freitag von 10:00-20:00 Uhr. Samstag von 10:00-21:00 Uhr.

- Für Schwangere sind die Anwendungen nicht geeignet.

