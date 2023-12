Garching (ots) - Hisense setzt auf optimalen Sound für zuhause und erweitert das Produktportfolio durch die neue Soundbar HS2100. Ob als ideale Ergänzung für den perfekten Filmabend oder zum kabellosen Musikstreaming via Bluetooth - die Hisense HS2100 ist der perfekte Soundbegleiter für jeden Tag.

Für das perfekte Entertainment-Erlebnis ist ein guter Klang entscheidend. Ob bei Filmen, Musik, Gaming oder Sportereignissen - erst ein guter Sound sorgt dafür, dass wir uns mitten im Geschehen fühlen und in eine andere Welt eintauchen können. Mit der HS2100 bietet Hisense nun das ideale Soundupgrade für den Fernseher.

Entfesselter Klang für jede Atmosphäre

Die HS2100 sorgt für eine überzeugende Klangverstärkung durch ihren 2.1 Kanal Sound. Zwei kraftvolle Lautsprecher sorgen im Zusammenspiel mit dem externen kabellosen Subwoofer für eine beeindruckende Leistung von 240W. Mithilfe von DTS:VirtualX erzeugt die HS2100 einen umfassenden Raumklang mit perfekter Bassuntermalung für jede Umgebung. Sechs verschiedene Soundmodi für Filme, Musik, Nachrichten, Sport, Gaming oder die Nacht stehen bereit und erzeugen durch eine spezielle Anpassung des Klangvolumens genau die richtige Untermalung, um das Maximum aus jeder Szene herauszuholen.

Spielend einfach zu bedienen

Dank EZ Play Unterstützung lässt sich die Soundbar einfach und schnell über die TV-Fernbedienung steuern - das funktioniert mit allen Hisense Fernsehern ab dem 2022er Line Up. Die einzelnen Settings der Soundbar können bequem auf dem großen TV-Screen angepasst werden. Auch die Kopplung mit externen Geräten wie Smartphones oder Tablets klappt über Bluetooth 5.3 mühelos und so eignet sich die HS2100 ideal für das Streamen von Musik oder Podcasts.

Schlankes Design

Auch optisch kann die Hisense HS2100 durchaus überzeugen: Das Design ist schlank und hochwertig und fügt sich so optimal ins Wohnzimmer ein. Selbst der Subwoofer mit seinen kompakten Maßen von lediglich 11 x 30 x 35 cm (L x H x T) nimmt nicht allzu viel Raum ein.

Somit ist die Hisense HS2100 die perfekte klangvolle Ergänzung für jeden TV, um den Unterhaltungswert auf das nächste Level zu heben.

Die HS2100 ist ab sofort für 149,00 Euro UVP im Handel verfügbar.

Weitere Informationen unter www.hisense.de

Über Hisense

Hisense ist ein 1969 in China gegründetes Hightech-Unternehmen, das zu den führenden Herstellern von Unterhaltungselektronik, Laser TV, Haushaltsgeräten (Kühl-Gefriergeräten, Waschmaschinen, Küchengeräten) sowie Klimaanlagen, Smartphones und Tablets gehört. Der Elektronikkonzern investiert kontinuierlich in technologische Forschung und Entwicklung. Mit einem internationalen Team von mehr als 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwirklicht das Unternehmen seine Vision, eine der führenden Weltmarken zu werden. Hisense verfügt über 16 Produktionsstandorte und 15 F&E-Einrichtungen rund um den Globus sowie über 18 regionale Vertretungen und ist auf 6 Kontinenten präsent. Aktuell werden die Produkte des Unternehmens in über 160 Ländern angeboten. Die deutsche Niederlassung hat ihren Sitz in Garching bei München. Weitere europäische Niederlassungen gibt es im Vereinigten Königreich sowie in Frankreich, Spanien, Italien, der Tschechischen Republik sowie Russland. Mehr Informationen auch unter: www.hisense.de

