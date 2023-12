ARD Degeto DAS FEST DER LIEBE, "Die Ankunft", Folge 1, am Samstag (23.12.23) um 17:00 Uhr im ERSTEN, online first ab Freitag (15.12.23) in der ARD MEDIATHEK Titelmotiv Presseheft - V. li. n. re.: Jaqueline Hell (Luise von Finckh), Mario Meurer (Charly Hübner), Simone Streuble (Lena Klenke), Alexander Streuble (Oliver Wnuk) und Dorothee Streuble (Andrea Sawatzki) © ARD Degeto/Gulliver Theis, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter Degeto-Sendung und bei Nennung "Bild: ARD Degeto/Gulliver Theis" (S2+). ARD Degeto/Programmplanung und Presse, Tel: 069/1509-335, degeto-presse@degeto.de / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/153003 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.