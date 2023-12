Baierbrunn (ots) - Thomas Hermanns, bekannt aus dem "Quatsch Comedy Club", ist in diesem Jahr 60 geworden - ein Anlass, der ihn zu einem neuen Buch bewegte. Der Titel: "Sexy Sixty". Im Interview mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" erklärt der Comedian, was es damit auf sich hat: "Eine gewisse flirtende Offenheit gegenüber dem, was da kommt. Hallo, neues Jahrzehnt, was geht mit uns beiden? Eine Sexyness im Kopf also, ein Ratgeber für die Verabredung mit dem Alter."

Seine Tipps für alle, die sich mit dem Älterwerden auseinandersetzen: Genauer hinschauen und Veränderungen des Äußeren nicht ignorieren - vor allem Männer. "Ich ermuntere sogar dazu, sich mit etwas Puder Frische im Gesicht zu verschaffen. Warum haben deutsche Männer so eine Angst vor dem Eitelkeitsvorwurf?"

Mehr Stil fordert Hermanns aber von beiden Geschlechtern: "In Deutschland gibt es diesen Hang zur Funktionskleidung, wir sehen oft aus wie ein Wanderverein." In Südeuropa dagegen liefen die älteren Herren noch im Anzug und mit einem gebügelten weißen Hemd durch den Ort.

Abgesehen vom Äußeren rät er: "Nicht frustriert sein über das, was man nicht mehr gut kann. Lieber das wertschätzen, was noch geht."

Er selbst hat - auch jenseits der 60 - noch große Träume: Opernregie und einen internationalen Musical-Erfolg. "Musiktheater ist das, was ich von allem am liebsten mache."

Das gesamte Interview lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des "Senioren Ratgeber".

