Die Hilfsorganisationen action medeor, Arbeiter-Samariter-Bund, Help - Hilfe zur Selbsthilfe und Malteser International starten die Nothilfe in Gaza und verteilen über einen lokalen ägyptischen Partner Lebensmittelpakete an die notleidende Bevölkerung in Gaza. Die Partnerorganisation führt täglich Hilfstransporte über die ägyptische Grenze Rafah nach Gaza durch.