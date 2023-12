Köln (ots) - KORREKTUR (zweiter Absatz & Zitat Stephan Schmitter)

Neue Führungsstruktur bei VOX: Kirsten Petersen (51), bisher Unterhaltungschefin von VOX, wird zum 1. Januar 2024 zur Programmgeschäftsführerin berufen und übernimmt somit die Gesamtverantwortung für den TV-Sender. Sie berichtet weiterhin an Stephan Schmitter, Geschäftsführer Programm und zukünftiger CEO von RTL Deutschland.

In ihrer neuen Funktion als Programmgeschäftsführerin wird Kirsten Petersen insbesondere die inhaltliche und strategische Weiterentwicklung von VOX vorantreiben und das Programmangebot des Senders weiter ausbauen. Bereits in ihrer bisherigen Rolle als VOX-Unterhaltungschefin, trug sie mit ihrem Team maßgeblich dazu bei, dass VOX im aktuellen Jahr in der Zielgruppe der 14-59-Jährigen auf Platz 2 und in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen auf Platz 3 der deutschen Privatsender liegt. Zudem etablierte sie in den vergangenen Jahren zahlreiche Erfolgs-Formate bei VOX. Dazu gehören u.a. "First Dates Hotel", "Mälzer und Henssler liefern ab" sowie "Showtime of my life", das 2021 gemeinsam mit Kirsten Petersens Formatentwicklung "Princess Charming" den Deutschen Fernsehpreis erhielt.

Stephan Schmitter, Geschäftsführer Programm und zukünftiger CEO von RTL Deutschland: "Ich freue mich sehr, dass mit Kirsten Petersen künftig eine exzellente Strategin, kreative Programm-Gestalterin und ausgewiesene Kennerin der TV-Branche die Programmgeschäftsführung bei VOX übernimmt. Sie lebt und liebt die rote Kugel und wird mit ihrer langjährigen Expertise, ihrem hervorragenden Gespür für Trends und guten Content die Erfolgsgeschichte von VOX zusammen mit ihrem außergewöhnlichen Team weiter fortschreiben."

Kirsten Petersen zu ihrer neuen Aufgabe: "Ich danke Stephan Schmitter herzlich für sein Vertrauen und freue mich sehr, den Sender künftig als Programmgeschäftsführerin zu verantworten und unsere Programme weiterhin mit unseren bewährten Teams und der besonderen VOX-Handschrift zu gestalten. Gemeinsam mit Marcel Amruschkewitz, Iris Preiß und dem gesamten VOX-Team möchte ich unsere erfolgreichen Programmmarken kontinuierlich ausbauen, frische Akzente setzen und unsere rote Kugel weiter strahlen lassen."

Kirsten Petersen startete nach erfolgreichem Abschluss ihres Jurastudiums im Jahr 1999 ihre redaktionelle Karriere mit einem Volontariat in der Unterhaltung von RTL Television. Im Anschluss daran wechselte sie 2002 zunächst als Chefin vom Dienst zu Brainpool TV, bevor sie 2005 als Executive Producer zu RTL zurückkehrte und in dieser Funktion u.a. Formate wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus", "Let's Dance", "Der Bachelor" und viele weitere Erfolgsformate verantwortete.

2016 übernahm sie die Ressortleitung der Programmentwicklung und ein Jahr später die Bereichsleitung der Programmentwicklung von RTL Television. In 2019 wechselte sie als Unterhaltungschefin zu VOX und verantwortete in dieser Funktion Erfolgs-Formate wie "Die Höhle der Löwen", "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert", "Kitchen Impossible" oder "Das perfekte Dinner".

Pressekontakt:

Kerstin Jaumann VP Corporate Communications RTL Deutschland T: +49 221 456-74206 Kerstin.Jaumann@rtl.de

Original-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH