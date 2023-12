Hamburg (ots) - It's Christmas Time! Und das heißt für die meisten von uns: Die Planung für die Feiertage beginnt. Neben einem besonderen Outfit und festlicher Dekoration steht die Menüplanung für das Weihnachtsessen ganz weit oben auf der To-do-Liste. Was hier nicht fehlen darf? Die passenden Drinks, um gemeinsam mit seinen Lieben anzustoßen und die besondere Zeit zu zelebrieren - und das geht auch mit wenig oder ohne Alkohol. MARTINI® bietet neben den Klassikern auch eine Auswahl an verschiedenen alkoholfreien Produkten. Damit lässt sich für jeden Gast der passende Aperitif zaubern. Das macht sie zu den Must-haves am Büfett an den Weihnachtsfeiertagen.

Damit ihr direkt mit eurer Planung starten könnt, geben wir euch drei verschiedene MARTINI® Drinks an die Hand, mit denen ihr bei vollem Geschmack bewusst und achtsam das Weihnachtsfest genießen könnt. Und ihr bekommt nicht nur die Drinks, sondern auch direkt den passenden Servieranlass mitgeliefert. ENJOY & frohe Weihnachten!

Für den Empfang: MARTINI® Fiero & Tonic

Der perfekte Aperitivo für die gemeinsame Einstimmung auf einen festlichen Abend mit leckerem Essen: Der MARTINI® Fiero und Tonic sind wie füreinander geschaffen. Dieser zeitgenössische Drink überzeugt mit seinem Mix aus Zitrusfrüchten, bittersüßen Orangen und frischen Weißweinen.

MARTINI® Fiero & Tonic

Zutaten:

- 75 ml MARTINI® Fiero - 75 ml Schweppes Tonic Water - Eiswürfel - Garnitur: Blutorangenscheibe

Zubereitung:

- Fülle ein Ballon- oder Weinglas voll mit Eiswürfeln. - Fülle das Glas zu gleichen Teilen mit MARTINI® Fiero und Tonic Water. - Vorsichtig umrühren. - Mit einer Blutorangenscheibe garnieren.

Zum Festtagsessen: MARTINI® Floreale & Ginger Ale

Dieser alkoholfreie Genuss à la fernöstlicher Sehnsucht bietet sich hervorragend zum Festtagsessen an. Seine leichten Ingwer- und Mangonoten komplettieren den fruchtigen und erfrischenden Drink, der Lust auf mehr macht.

MARTINI® Floreale & Ginger Ale

Zutaten:

- 40 ml MARTINI® Floreale - 20 ml frischer Limettensaft - 20 ml Mangosirup - 2 Spritzer ANGOSTURA® Bitter - Schweppes Ginger Ale zum Auffüllen - Eiswürfel - Garnitur: dünne frische Ingwerscheibenund ein Thymianzweig

Zubereitung:

- Fülle ein Ballon- oder Weinglas voll mit Eiswürfeln. - Messe den MARTINI® Floreale, frischen Limettensaft, Mangosirup und Bitter mit einem Messbecher ab und gib die Zutaten über das Eis. - Gieße das Glas mit Ginger Ale auf und rühre den Drink vorsichtig um. - Mit einem Thymianzweig und frischen Ingwerscheiben (längs in dünne Scheiben geschnitten, sodass die Form des Ingwers erkennbar ist) garnieren.

Zum Geschenkeauspacken: MARTINI® Festivo

Die richtige Drink-Auswahl nach dem Essen für das gemeinsame Zusammensitzen am Kamin fällt schwer? Nicht mit dem MARTINI® Festivo. Dieser bittersüße alkoholfreie Drink mit weihnachtlich-fruchtigen Noten fügt sich hervorragend in die weiteren Feierlichkeiten ein - und das mit einer Leichtigkeit, die sich jeder nach einem gelungenen Essen wünscht.

MARTINI® Festivo

Zutaten:

- 50 ml MARTINI® Vibrante - 50 ml Kombucha - 50 ml Cranberrysaft - Garnitur: eine Orangenscheibe, ein Thymianzweig, ein Sternanis und Cranberrys

Zubereitung:

- Fülle ein Ballon- oder Weinglas voll mit Eiswürfeln. - Messe den MARTINI® Vibrante, Kombucha und Cranberrysaft mit einem Messbecher ab und gieße die Zutaten über das Eis. - Rühre den Drink vorsichtig um und garniere ihn mit den genannten Zutaten.

