Baden-Baden (ots) - Bereit für die dunkle Jahreszeit? Herbst und auch Winter verlangen unserem Körper einiges ab - da ist eine gezielte Unterstützung besonders wichtig. Mit den RESTORIA IMMUN PLUS-Lutschtabletten von QUISCO HEALTHCARE wird das Immunsystem aufgebaut und gestärkt.

Der Herbst und Winter bringen nicht nur gemütliche Abende mit sich, sondern auch die Herausforderung, unsere Abwehrkräfte aufrechtzuerhalten. Gerade in diesen Jahreszeiten ist unser Immunsystem besonders gefordert. Doch wie können wir uns bestmöglich darauf vorbereiten? Die Antwort liegt in einer gezielten und umfassenden Unterstützung. Genau hier setzt QUISCO HEALTHCARE an: Mit den RESTORIA IMMUN PLUS-Lutschtabletten lässt sich das Immunsystem aufbauen und stärken - für Prävention und Unterstützung in den kalten Monaten.

Die Winterzeit: ein Balanceakt für unser Immunsystem

Die winterliche Jahreszeit lässt die Natur zwar wunderschön schneebedeckt glitzern, führt durch die damit einhergehende Kälte aber auch zu einer erhöhten Anfälligkeit für Erkältungen und Infektionen. Neuste Studien erklären, wie es zu dieser gesteigerten Sensibilität kommt: Viren und Bakterien, die zu Erkrankungen führen, werden zumeist über die Nase aufgenommen. Bei lauen Temperaturen setzen die Nasenzellen viele Milliarden von Sekretkügelchen frei, die potenzielle Schädlinge in den Atemwegen beseitigen. Zusätzlich transportieren sie schützende Proteine durch die Atemwege, die eine schnelle Ansteckung ebenfalls verhindern können. Bei kälteren Temperaturen, wenn auch die Nasenzellen abkühlen, werden wesentlich weniger dieser Kügelchen abgegeben. So sinkt mit den Temperaturen auch unsere Immunreaktion (Quelle: National Geographic: Überraschende Studie: Warum wir im Winter öfter erkältet sind, von Katharina Fischer, 12/2022). Eine robuste Immunabwehr ist daher unerlässlich, um unsere Gesundheit in den kälteren Monaten zu schützen. Zum Aufbauen und Stärken des Immunsystems bietet RESTORIA IMMUN PLUS eine maßgeschneiderte Unterstützung, die über herkömmliche Präparate hinausgeht.

Eine ausgewogene Zusammensetzung für starke Abwehrkräfte

Die Lutschtabletten RESTORIA IMMUN PLUS von QUISCO HEALTHCARE zeichnen sich durch ihre ausgeklügelte Kombination von Inhaltsstoffen aus. Zu diesen zählen nicht nur bewährte, herkömmliche Wirkstoffe wie Vitamin C und D sowie Zink und Selen, die oftmals nicht ausreichend sind. Auch spezifischere Komponenten wie Echinacea purpurea (Sonnenhut), Extrakte aus den Blüten des Schwarzen Holunders und Thymian werden bei RESTORIA IMMUN PLUS gezielt hinzugefügt, um das Maximum an Unterstützung für die Abwehrkräfte zu erreichen. Diese natürlichen Ingredienzien haben nachweislich positive Effekte auf das Immunsystem. Echinacea wird traditionell zur Unterstützung der körpereigenen Abwehrkräfte genutzt, während Holunderblüten entzündungshemmende Eigenschaften nachgesagt werden. Auch Thymian hat vielfältige gesundheitsfördernde Eigenschaften, die das Immunsystem positiv beeinflussen können. Seine antioxidativen Verbindungen helfen, schädliche freie Radikale zu neutralisieren. Zudem besitzt das Kraut entzündungshemmende Eigenschaften, die das Immunsystem im Gleichgewicht halten können.

Natürliche Basis und für besondere Ernährungsbedürfnisse geeignet

Die Wirksamkeit von RESTORIA IMMUN PLUS basiert auf einer sorgfältig ausgewählten Mischung überwiegend natürlicher Inhaltsstoffe. Jede Lutschtablette vereint erlesene Zutaten, die darauf abzielen, das Immunsystem zu stärken und das allgemeine Wohlbefinden zu unterstützen - während verschiedene Präferenzen bezüglich der Ernährung berücksichtigt werden. Die Tabletten sind vegan, glutenfrei und laktosefrei. Diese Eigenschaften machen das Produkt zu einer ausgezeichneten Wahl für Menschen mit unterschiedlichen Ernährungsanforderungen. Konzipiert wurde die Zusammenstellung der Inhaltsstoffe vor dem Hintergrund, dass alle von den Vorzügen einer gestärkten Immunabwehr profitieren sollen, ohne dabei Kompromisse bei individuellen Bedürfnissen eingehen zu müssen.

Einnahme der Lutschtabletten

Die Einnahme von RESTORIA IMMUN PLUS ist denkbar simpel: Einfach über den Tag verteilt zwei Lutschtabletten auf der Zunge zergehen lassen, ohne zu kauen. Zusätzliche Wasserzufuhr ist während der Einnahme nicht notwendig, allerdings leistet auch ausreichendes Wassertrinken einen großen Beitrag zur Immunstärkung, indem es die Schleimhäute feucht hält. Regelmäßige Flüssigkeitszufuhr wird also zusätzlich empfohlen.

Die ausgewählten Vitamine und natürlichen Inhaltsstoffe der RESTORIA IMMUN PLUS-Lutschtabletten ergänzen die Ernährung und stärken das Immunsystem. Es ist wichtig zu beachten, dass Nahrungsergänzungsmittel eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Ernährungsweise nicht ersetzen können. Bei Allergien gegen bestimmte Inhaltsstoffe muss die Verwendung vermieden werden, deshalb ist in diesen Fällen eine vorherige Überprüfung nötig. Die tägliche Verzehrmenge von zwei Tabletten darf nicht überschritten werden. Kinder unter zwölf Jahren sowie Schwangere und Stillende sollten vor dem Verzehr medizinisches Fachpersonal konsultieren.

Wo gibt es diese Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen?

RESTORIA IMMUN PLUS kann ab sofort ganz bequem online oder in zahlreichen Apotheken erstanden werden. Das innovative Präparat für eine gestärkte Immunabwehr steht allen zur Verfügung, um die Gesundheit und das Wohlbefinden zu unterstützen. Egal, ob online bestellt oder in der örtlichen Apotheke gekauft - RESTORIA IMMUN PLUS ist schnell und unkompliziert erhältlich, um in der kalten Jahreszeit oder das ganze Jahr über Unterstützung zu bieten.

QUISCO HEALTHCARE: der Partner für Gesundheit und Wohlbefinden

Die QUISCO Healthcare GmbH, ein aufstrebendes Unternehmen aus Baden-Baden, verbindet Natur und Wissenschaft, um hochwertige Gesundheitsmittel zu schaffen. In einer Welt, in der natürliche Lösungen immer mehr Zuspruch finden, setzt sich QUISCO das Ziel, die heilenden Kräfte der Natur zu nutzen. Mit Produktlinien mit starkem Naturbezug strebt das Unternehmen danach, Gesundheit und Abwehrkräfte auf natürliche Weise zu stärken.

Das junge Unternehmen vereint zur Entwicklung nachhaltiger Qualitätsprodukte Naturheilkunde und traditionelle Erkenntnisse mit moderner Wissenschaft. Jedes Produkt wird sorgfältig formuliert, basierend auf fundierten Rezepturen und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die natürlichen Rohstoffe werden harmonisch mit erforschten Vitalstoffen kombiniert, um eine optimale Gesundheitsunterstützung zu bieten.

Mit einem weltweiten Vertriebsnetzwerk strebt QUISCO danach, diese Gesundheitsmittel einem globalen Publikum zugänglich zu machen. Die Vision des Unternehmens ist es, natürliche Gesundheitsmittel zu schaffen, die einen gesunden Lebensstil auf natürliche Weise unterstützen und ergänzen. Dabei stehen Natur und Wissenschaft im Einklang, um hochwertige Produkte zu schaffen, die auf bewährten Traditionen und aktuellen Forschungsergebnissen beruhen.

Ganz gleich, ob es um die Stärkung des Immunsystems, die Förderung der Gesundheit oder die Optimierung der Nährstoffversorgung geht - QUISCO HEALTHCARE verbindet das Beste aus beiden Welten, um Gesundheitsmittel von höchster Qualität zu liefern.

Weitere Informationen zu RESTORIA IMMUN PLUS: https://quisco-healthcare.com

