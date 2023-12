Würzburg (ots) - Mit 159 Freiwilligen-Projektwochen und zahlreichen Tageseinsätzen wird das Bergwaldprojekt 2024 für die Ökosysteme aktiv. Mehr als 5000 Freiwillige werden dazu an 96 Standorten von den Nord- und Ostseeküsten bis zu den Alpen an der Wiederherstellung von Ökosystemen arbeiten. Freiwillige bekommen so die Möglichkeit, bei Moorwiedervernässungen, Wiederbewaldungen oder Artenschutzmaßnahmen aktiv mitzuwirken. Zusätzlicher Schwerpunkt der Einsätze wird Baden-Württemberg sein. Mit der neuen Partnerschaft mit ForstBW gibt es 2024 erstmalig 12 Einsatzwochen in den Staatswäldern Baden-Württembergs.

Erderhitzung, Arten- und Waldsterben: Die menschgemachten Krisen haben die Bedingungen für Leben auf der Erde bedrohlich verschlechtert. Als Betroffene und Verursacher*innen sind alle gesellschaftlichen Kräfte gefordert, an der sozial-ökologischen Transformation mitzuwirken. Das Bergwaldprojekt bietet mit seinen Einsätzen dazu im kommenden Jahr mehr Gelegenheit denn je. So finden 2024 dank der neuen Zusammenarbeit mit ForstBW erstmals Einsätze im Odenwald und im Schönbuch statt. Hinzu kommen neue Projektorte u. a. auf dem Darß, in der Ueckermünder Heide, im Naturpark Vulkaneifel und im Naturpark Nagelfluhkette. Alle Arbeitseinsätze finden in Zusammenarbeit mit örtlichen Forst- und Naturschutzverantwortlichen und ausschließlich in öffentlichen Wald- und Naturschutzgebieten statt.

Arbeiten für Arten- und Klimaschutz

Ziel aller Arbeiten ist, die Funktionen der Ökosysteme für Arten-, Klima-, Wasser- und Bodenschutz langfristig zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Die Freiwilligen werden dazu unter fachkundiger Anleitung u. a. tätig bei Pflanzungen und Artenschutzmaßnahmen, Erosionsverbauungen, Steigbau und Biotoppflege sowie bei der für den Klimaschutz notwendigen Wiedervernässung von Mooren. Durch die Arbeit werden die beteiligten Freiwilligen zudem sensibilisiert für die Gefährdung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Die Anmeldung für die Arbeitseinsätze 2024 ist ab sofort möglich, eine Teilnahme ist für alle Freiwilligen kostenfrei.

"Die Teilnehmenden lernen bei der Arbeit nicht nur die Bedeutung und Bedrohung der Ökosysteme kennen, sondern entwickeln auch eine intensive Beziehung zur Natur. Die bei dem Einsatz gemachte Erfahrung der Selbstwirksamkeit angesichts der vielfältigen ökologischen Krisen motiviert die Teilnehmenden darin, im eigenen Alltag naturverträglicher und damit zukunftsfähiger zu leben. Somit beteiligen sie sich aktiv an der sozial-ökologischen Transformation." (Stephen Wehner, geschäftsführender Vorstand des Bergwaldprojekts e.V.)

Bergwaldprojekt e.V. - seit 30 Jahren mit Freiwilligen aktiv

Der Bergwaldprojekt e.V. organisiert seit über 30 Jahren Freiwilligeneinsätze im Wald, Moor und Offenlandschaften. 2023 hat der Verein mit 153 Einsatzwochen allein in Deutschland knapp 5.000 Freiwillige zu Arbeitseinsätzen in die Natur gebracht. Neben den Freiwilligeneinsätzen führt der Verein 2024 auch wieder zahlreiche Wochen mit unterschiedlichen Bildungseinrichtungen durch, was zu insgesamt 186 Arbeitswochen in der Natur führt, und bietet Unternehmenseinsätze (Corporate Volunteering) an. Finanziert wird die Arbeit aus Mitgliedsbeiträgen und privaten Spenden, Beiträgen der Projektpartner, Kooperationsbeiträgen von Unternehmen sowie Förderungen von staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen.

Das vollständige Jahresprogramm 2024: www.bergwaldprojekt.de/mitmachen

Pressekontakt:

Lena Gärtner Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bergwaldprojekt e.V. Tel.: 0931 991 220 11 E-Mail: presse@bergwaldprojekt.de

Original-Content von: Bergwaldprojekt e.V., übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH