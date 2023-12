Boston / München (ots) - Anaqua, der führende Technologieanbieter für Innovation und Management von geistigem Eigentum (IP), gab heute bekannt, dass die globale Anwaltskanzlei Nixon Peabody die PATTSY WAVE®-Plattform von Anaqua in Betrieb genommen hat, um ihre Effizienz im wachsenden Geschäftsbereich Intellectual Property weiter zu steigern.

Auf Basis der hochmodernen SaaS-Docketing-Software PATTSY WAVE nutzt Nixon Peabody mehrere integrierte Lösungen von Anaqua für die Verwaltung des geistigen Eigentums seiner Klienten, darunter die Konnektivitätslösung Echo für die NetDocuments-Integration, AcclaimIP(TM) für die Patentsuche und -analyse, die durch KI weiter verbesserte, autonome Zeiterfassung WiseTime®, Rowan Patents für die Erstellung von Patentschriften sowie Anaqua Services für Patent- und Markenverlängerungen.

Mit mehr als 700 Anwälten, die in Niederlassungen in den USA sowie in großen europäischen und asiatischen Wirtschaftszentren zusammenarbeiten, ist Nixon Peabody eine der größten Anwaltskanzleien der Welt. Die Kanzlei verfügt über herausragende Expertise im Bereich des geistigen Eigentums und baut diesen Geschäftsbereich zunehmend weiter aus.

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Seine Softwarelösungen für das IP-Management, AQX® und PATTSY WAVE® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Diensten, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die die IP-Strategie informiert, die Entscheidungsfindung im IP-Bereich ermöglicht und die IP-Abläufe rationalisiert, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der einzelnen Segmente. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Mehr als eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren nutzen die Plattform für ihre IP-Management-Anforderungen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, mit Niederlassungen in den USA, Europa, Australien und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte anaqua.com oder Anaqua auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/).

Über Nixon Peabody LLP

Nixon Peabody LLP ist unter den Global 100 Rechtsanwaltskanzleien gelistet und damit eine der größten Kanzleien der Welt. Mit mehr als 700 Anwälten, die in den großen Geschäftsbereichen in den USA sowie in europäischen und asiatischen Wirtschaftszentren zusammenarbeiten, zeichnet sich die Kanzlei neben ihrer Größe auch durch Vielfalt und fortschrittliche Technologie aus und ermöglicht Einzelpersonen und Organisationen jeder Größe umfassende Rechtsdienstleistungen in lokalen, staatlichen, nationalen und internationalen Angelegenheiten. Zu den Kunden von Nixon Peabody gehören Fortune-50-Unternehmen, globale Bank- und Finanzinstitute, namhafte Einzelhändler, aufstrebende Unternehmer und weltbekannte Forschungseinrichtungen.

