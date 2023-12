Berlin (ots) - - Vor Weihnachten werden mehrere Millionen Geschenke pro Tag mit der Post versendet. Nicht alle kommen an. - Im Interview mit transparent-beraten.de erklärt Anke Blenn (Pressesprecherin der Deutschen Post und DHL für Brandenburg und Sachsen-Anhalt), was Betroffene tun können, wenn sie eine Sendung vermissen.

Wenn Weihnachtsgeschenke nicht ankommen

Gutschein für eine teure Smartwatch für die Schwester? Edle Pralinen für den Opa? Der angesagte Spielzeug-Roboter für das Enkelkind? Weihnachten steht vor der Tür und viele Deutsche versenden ihre Geschenke per Post. Mit 6,2 Millionen Paketen rechnet die DHL durchschnittlich pro Tag, an Spitzentagen mit 11 Millionen. Einige Sendungen werden aber auch dieses Jahr nicht ankommen. Das kann zu Stress vor Weihnachten und zu Frust unterm Weihnachtsbaum führen.

Tipps von der Expertin

Welche Schritte Betroffene in so einer Situation unternehmen sollten, erklärt Anke Blenn, Pressesprecherin der Deutschen Post und DHL (Brandenburg und Sachsen-Anhalt), im Interview mit transparent-beraten.de. Darunter, was zu tun ist, wenn die Postsendung nicht ankommt, das Paket angeblich bei den Nachbarn abgegeben wurde oder der DHL-Zusteller nicht zu klingeln scheint. Sie gibt Tipps, wie Kunden herausfinden können, wo ihr Paket liegt, wie sie einen Nachsendeantrag stellen oder wie sie dafür sorgen, dass Sendungen in Zukunft sicherer ankommen. Zudem erhalten Leser grundlegende Informationen zur Haftung von Sendungen: https://ots.de/wsosvs

Über transparent-beraten.de

transparent-beraten bietet interessierten Lesern auf Website (https://www.transparent-beraten.de/) und YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCDWg0IfUbB7uXZIgknuc6Ww) ausführliche Ratgeber zu den Themen Versicherung, Vorsorge und Finanzen. Für eine hohe Qualität der Inhalte stimmt sich die Redaktion eng mit hausinternen Experten ab. Diese beraten Kunden kostenfrei und ausgewogen, vergleichen individuell Tarife und vermitteln Versicherungs-, Finanz- und Altersvorsorgeprodukte. Das Ziel von transparent-beraten ist immer eine hohe Kundenzufriedenheit. Die transparent-beraten.de GmbH wurde 2015 von Geschäftsführer Mario Müller gegründet.

Pressekontakt:

Talke Flörcken presse@transparent-beraten.de 030-120828289

Original-Content von: transparent-beraten.de GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH