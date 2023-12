München (ots) - Beste und spannende Basketball-Unterhaltung mit den deutschen Teams in der EuroLeague, die diesmal sogar beide gewinnen. Nur 6,7 Sekunden lag ALBA Berlin gegen Kaunas insgesamt vorne. Das reicht, um am Ende mit 64:62 den 2. Sieg einzufahren. Jetzt könnte das Selbstvertrauen zurückkehren. "Wir haben gesagt, dass wir aktuell Probleme haben, gegen Teams, die so einen guten Kader haben, spielerisch mitzuhalten. Das müssen wir dann mit Kampf, Zusammenhalt und Wille regeln. Da versuchen wir, die Last zu verteilen. Nicht, dass die jungen Spieler erdrückt werden", erklärt Malte Delow. Sehr starke Schlussphase des FC Bayern im Duell gegen Mailand mit Maodo Lo und Jo Voigtmann. Serge Ibaka und Carsen Edwards werden immer stärker und sichern den Münchener 91:84-Sieg, dem 3. Erfolg hintereinander. Der FC Bayern steht damit bei 6 Siegen und 6 Niederlagen, klettert auf Platz 11 - die Pre-Playoffs sind in Reichweite. Im EuroCup kassiert Hamburg die 9. Pleite im 10. Spiel. Es läuft nicht für die Hamburger, gegen Prometey Slobozhanske verlieren sie 83:97.

Nachfolgend die Stimmen und Clips aus der EuroLeague und dem EuroCup am Dienstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es für die deutschen Teams in der EuroLeague am Donnerstag. Da trifft ALBA Berlin auf Anadolu Istanbul - live ab 19.45 Uhr, in der Konferenz schon ab 19.30 Uhr. Der FC Bayern muss am Freitag gegen Piräus ran - live ab 20 Uhr bei MagentaSport.

FC Bayern München - EA7 Mailand 91:84

Was für ein Krimi! Serge Ibaka und Carsen Edwards drehen richtig auf, sichern dem FC Bayern den Sieg in den letzten Minuten. Somit gewinnen auch Isaac Bonga, Nick Weiler-Babb und Niels Giffey das Weltmeisterduell gegen Maodo Lo und Johannes Voigtmann - Andi Obst fehlte verletzungsbedingt.

Nick Weiler-Babb, München: "Wir haben hart gespielt und haben die 50:50-Bälle für uns gewonnen. Für uns als Team ist es wichtig, dass wir die Rebounds holen. Da haben wir in der 2. Halbzeit einen sehr guten Job gemacht." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=enEzMllHY0lhWE5udEFFeXBrN1U1b0xZb2V1ZTV0L1BOYkllOFFNOUM5ST0=

Lo, Voigtmann, Giffey und Bonga - die Weltmeister-Highlights: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S3hicXlqOWZQRDcxTXpZbU05SzFTZU1JMkN4MjhpVmVjRmoyZWZ6UXUvST0=

Der Dreier von Serge Ibaka, der zur Overtime führte: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NnFTa2FVWWdoRWpZZ2dONUNwdUswRXIvS29MWkpRMTlzcE5wdWVHbFRXWT0=

Serge Ibaka wird immer stärker bei den Bayern und Carsen Edwards ebenfalls: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b1d6TjF3d01NWTZYOHY2WlR5SFpxRSttS3YzVCtiWk81YUZ1UFE5WVRVST0=

ALBA Berlin - Zalgiris Kaunas 64:62

Endlich wieder ein Sieg! Und wie spannend war das bitte in der Schlussphase. Jonas Mattisseck sichert mit einem wichtigen Dreier den Sieg für Berlin. Für ALBA erst der 2. Sieg in der EuroLeague, die Berliner bleiben Tabellenletzter. Aber jetzt wieder mit breiterer Brust.

Die letzte, spannende Minute im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dUp4K2k3UDlMU1lmTm54MnBUaDJRamhHT3NId2EyZXhEQ1NnRUg4UDJsYz0=

Malte Delow, Berlin: "Nach einer schwierigen Phase, die auch immer noch schwierig ist, den Fans etwas zu geben, dass die Stimmung im Verein besser ist - das ist gut... Wir haben gesagt, dass wir aktuell Probleme haben, gegen Teams, die so einen guten Kader haben, spielerisch mitzuhalten. Das müssen wir dann mit Kampf, Zusammenhalt und Wille regeln. Da versuchen wir, die Last zu verteilen. Nicht, dass die jungen Spieler erdrückt werden." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c1VEVG90eENLdmJta0dieUx2OGhLMEFNZ2VCVjlRbFcrRFF1Q1VobHBtOD0=

EuroCup: Veolia Towers Hamburg - Prometey Slobozhanske 83:97

Hamburg kassiert die 9. Niederlage im 10. Spiel im EuroCup. Hamburg ist Tabellenvorletzter. Mit einem Minus von 186 hat Hamburg auch die mit Abstand schlechteste Korbdifferenz.

Benka Barloschky, Trainer Hamburg: "Es war nicht leicht, die richtige Energie zu kreieren. Die Energie, die wir gebraucht hätten. Großen Respekt an meine Mannschaft. Die Anzahl an Spielen, die wir in kurzer Zeit hatten, war sehr hart. Sie sind müde, aber sie haben es versucht. Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir für jeden kleinen Fehler bestraft werden... Am Ende sind die Jungs nur Menschen und keine Basketball-Maschinen. Wenn sie müde sind und die Würfe nicht reingehen, wird es nicht einfacher. Ich bin trotzdem stolz, dass sie am Ende nochmal Gas gegeben haben."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M1JPNmpiN0JqY3hTK09yZEIxTCtJR0NvZUJTVnJuTnJNY2U5eDRtdjU2cz0=

Lukas Meisner, 16 Punkte Hamburg: "Jeder Fehler wurde bestraft. Wir haben zum Schluss mit aller kraft nochmal versucht, ranzukommen. Dann haben die aber einen Lauf und die Stimmung ist nicht mehr da, wo sie mal war. Das ist ein starkes Team und da können wir uns etwas abschauen."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OWkyMXF1cHB4TGNQWTJLRXgxRXZFSzdqNU9ubGZhWGpaNXlZbFJzcFhOVT0=

