Berlin (ots) - Während andere über Bürokratieabbau nur reden, handeln wir - gemeinsam mit Politikern: Wir präsentieren Ihnen das "Bürokratie-Paten-Portal", ein Online-Tool, mit dem Politiker sich gegen das deutsche Bürokratiemonster stemmen können.

Eine Art Mischung aus "Tinder" und "Abgeordnetenwatch". Wie bei Tinder kann jedes Töpfchen sein Deckelchen finden. Jede und jeder Abgeordnete findet eine unsinnige bürokratische Regel, gegen die sie oder er ab jetzt kämpft. Wie bei Abgeordnetenwatch machen die Abgeordneten jeden Zwischenschritt, jeden Erfolg oder Rückschlag transparent. Das Portal wird am kommenden Montag, 11. Dezember, live gehen.

Einige prominente MdB haben sich bereits angemeldet. Am kommenden Freitag 8.12. von 11:30 bis 12:00 Uhr wollen wir Ihnen in einer Videokonferenz das Portal vorab vorstellen und verraten, welche MdB bereits an Bord sind.

Bitte mailen Sie kurz mit "Ja" an wachs@insm.de, falls Sie teilnehmen wollen - Dann erhalten Sie den Einwahllink.

