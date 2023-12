Mannheim (ots) - Um sich heute noch gegen seine Mitbewerber zu behaupten, braucht es vor allem zielführende Marketingmaßnahmen. In diesem Zusammenhang gewinnt auch das Copywriting immer mehr an Relevanz. Julius Kemnitzer ist erfahrener Copywriter und Experte für verkaufsstarke Werbetexte. Als dieser unterstützt er Agenturen und Dienstleister dabei, durch professionelles Copywriting die Performance ihrer Werbemaßnahmen zu verstärken. Warum auch Newsletter-Marketing heute immer wichtiger wird und worauf es dabei zu achten gilt, erfahren Sie hier.

Agenturen und Dienstleister sehen sich heute einer immer größeren Masse an Mitbewerbern gegenüber. Umso wichtiger wird es für sie, sich mit professionellen Marketingmaßnahmen von ihren Konkurrenzen abzusetzen. Mittlerweile gibt es in diesem Zusammenhang zahlreiche Möglichkeiten. Eine davon sind überzeugende Werbetexte. Schließlich kann professionelles Copywriting maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen. Der große Vorteil: Es kann vielfältig für zahlreiche Maßnahmen eingesetzt werden, so auch für effektives Newsletter-Marketing. "Newsletter sind eine hervorragende Möglichkeit, seine Zielgruppe über das eigene Angebot, Neuerungen und Aktionen zu informieren. Wer hier allerdings auf Floskeln und einen 08/15-Aufbau setzt, wird sicherlich keine Erfolge verzeichnen", erklärt Copywriter Julian Kemnitzer.

"Stattdessen muss es darum gehen, die Texte gezielt an den Bedürfnissen und Wünschen der Zielgruppe zu orientieren", so der Experte weiter. "Unternehmen müssen die Sprache ihrer Zielgruppe sprechen und ihr Angebot in den Kontext der Lebenswelt dieser Menschen setzen. Nur so kann es gelingen, diese zu überzeugen und Interessenten in Kunden zu verwandeln." Julius Kemnitzer ist selbst erfahrener Copywriter und weiß damit, was Werbetexte brauchen, um wirklich zu überzeugen. Im Folgenden hat er zusammengefasst, wie Newsletter-Marketing aufgebaut sein muss, um bei der Zielgruppe zu punkten.

Tipp 1: Zielgruppenspezifischer Inhalt

In erster Linie ist es wichtig, seine Zielgruppe unter die Lupe zu nehmen: Wo liegen ihre Schmerzpunkte - wo die Interessen und Bedürfnisse? Entsprechend der Ergebnisse dieser Analyse sollten dann auch die Inhalte für die Newsletter ausgerichtet werden. Dabei gilt es, gezielt die Probleme und Wünsche der Zielgruppe aufzugreifen und ihnen eine Lösung zu bieten. Um möglichst viele Menschen anzusprechen, bietet es sich an, die Empfängerliste in verschiedene Untergruppen zu segmentieren, für die personalisierte Newsletter erstellt werden. Beispielsweise könnte ein Einzelhandelsunternehmen verschiedene Newsletter-Varianten für diverse Kategorien des eigenen Sortiments erstellen.

Tipp 2: Ansprechendes Design und klare Struktur

Doch der Inhalt überzeugt nur in einem passenden Rahmen. Daher ist es ebenso wichtig, ein Design zu wählen, das zugleich professionell wie auch markenkonform ist. Das stärkt das Vertrauen der Zielgruppe und unterstützt das Markenbewusstsein. Wichtig dabei ist, auf Kontinuität zu achten: einheitliche Layouts und Designs sorgen so für den nötigen Wiedererkennungswert. Darüber hinaus gilt es eine übersichtliche und benutzerfreundliche Struktur zu bieten, die mit gut lesbaren Schriftarten und Schriftfarben als auch textunterstützenden Elementen wie Bildern überzeugt. Eine klare Trennung verschiedener Inhaltsbereiche erleichtert zudem die Orientierung im Newsletter.

Tipp 3: Regelmäßigkeit und Timing

Darüber hinaus braucht es beim Versand von Newslettern Kontinuität und das richtige Timing. Zu diesem Zweck sollte ein Versandplan erstellt werden, der nicht nur die Erwartungen der Zielgruppe, sondern auch die internen Ressourcen berücksichtigt. Um Optimale Versandpunkte herauszufinden, gilt es, zu analysieren, wann die Newsletter in der Regel am häufigsten geöffnet werden und wann die Interaktionsraten am höchsten sind. Eine regelmäßige Kommunikation hilft außerdem dabei, eine Routine bei den Empfängern zu etablieren, die die Bindung stärkt. Wichtig dabei ist, seinen Versandrhytmus und dessen Wirksamkeit immer auf den Prüfstand zu stellen und falls nötig anhand von Feedback und dem Leseverhalten der Zielgruppe entsprechende Anpassungen vornehmen.

Tipp 4: Persönliche Ansprache und Individualisierung

Um wirklich bei seiner Zielgruppe Gehör zu finden, muss außerdem auf die richtige Ansprache geachtet werden. Diese sollte persönlich und individuell gestaltet werden, beispielsweise durch den Namen in der Betreffzeile oder im Einführungstext. Darüber hinaus bietet es sich an, personalisierte Produktempfehlungen auf Grundlage früherer Käufe oder dem Browsing-Verhalten der Empfänger in den Newslettern aufzugreifen.

Tipp 5: Messung und Analyse

Alle durchgeführten Maßnahmen sind letztlich anhand wichtiger Leistungskennzahlen wie Klick- oder Konversionsrate regelmäßig zu prüfen, um den Erfolg des Newsletters zu messen und potenziellen Optimierungsbedarf aufzudecken. Als dienlich erweist es sich hierbei beispielsweise, so genannte A/B-Tests durchzuführen, um verschiedene Elemente wie Betreffzeilen, Design und Inhalt zu optimieren. Diese Erkenntnisse können schließlich dazu genutzt werden, die eigene Newsletter-Strategie kontinuierlich zu verbessern und beste Ergebnisse zu generieren.

