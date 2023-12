Wien (ots) - Für Coaches, Berater und Agenturinhaber, die nach Erfolg streben, sind die sozialen Medien unverzichtbar. Die meisten Menschen denken dabei zunächst an Plattformen wie Facebook oder Instagram, seltener jedoch an YouTube. Tom Zovko und Nemanja Mihajlovic, die Gründer der ZOVKO Consulting GmbH, helfen Unternehmern dabei, ihren YouTube-Kanal aufzubauen, um durch Videos attraktiver zu wirken. Wie das gelingt, erfahren Sie im Folgenden.

In einer überfluteten Marktlandschaft, in der Verbraucher die Qual der Wahl haben, gestaltet es sich für Coaches, Berater und Agenturinhaber zunehmend schwierig, sich erfolgreich zu positionieren. Obwohl viele Dienstleister über herausragende Expertise verfügen und durchaus online präsent sind, gelingt es ihnen oft nicht, eine größere Anzahl potenzieller Kunden zu überzeugen. Der Grund: Oft fehlt es an der persönlichen Note, die nötig ist, um Vertrauen aufzubauen. "Wenn es um das Angebot von Coaches, Beratern und Agenturen geht, kaufen Menschen von Menschen", erklärt Tom Zovko, der gemeinsam mit Nemanja Mihajlovic die ZOVKO Consulting GmbH gegründet hat. "Videomarketing ist in diesem Zusammenhang unverzichtbar, um langfristig am Markt zu bestehen. Denn Videos bieten Unternehmern die Chance, Interessenten jederzeit einen Einblick in ihre Dienstleistung zu gewähren. Zudem helfen sie ihnen dabei, sich aus der Vergleichbarkeit herauszuheben, was entscheidend ist, um attraktiver zu erscheinen."

"Menschen, die auf der Suche nach Informationen sind, beginnen ihre Suche nicht auf Facebook oder Instagram, sondern auf Google", fährt Nemanja Mihajlovic fort. "Dort werden ihnen YouTube-Videos zum Thema empfohlen. Entsprechend wichtig ist es, auf YouTube präsent zu sein, um Kundenanfragen zu generieren." Die ZOVKO Consulting GmbH schöpft aus zehn Jahren Erfahrung im Betrieb eines äußerst erfolgreichen YouTube-Kanals mit mehr als 200.000 Abonnenten und über 40 Millionen Aufrufen. Heute geben Tom Zovko und Nemanja Mihajlovic ihre gewonnenen Erkenntnisse an andere Unternehmer weiter, um sie zum Erfolg zu führen. Gemeinsam unterstützen sie Coaches, Berater und Agenturinhaber dabei, ihr Angebot in YouTube-Videos zu präsentieren - und sich so von der Konkurrenz abzuheben.

Das Angebot der ZOVKO Consulting GmbH

Die meisten Kunden der ZOVKO Consulting GmbH haben bisher noch keine Erfahrung im Videomarketing gesammelt, erkennen jedoch die Notwendigkeit, sich in diesem Bereich zu engagieren. Mit ihrem Angebot helfen Tom Zovko und Nemanja Mihajlovic ihnen dabei, ihr Geschäft voranzubringen. Der Fokus liegt dabei auf organischem Marketing statt auf bezahlter Werbung. Im Mittelpunkt stehen der Aufbau von Vertrauen und die Erklärung des Angebots. "Für all das ist ein YouTube-Kanal die erste Wahl, denn ein Video kommt einem persönlichen Gespräch am nächsten", erklärt Tom Zovko. "Durch individuelle Videos schaffen wir es, bei den Kunden Interesse zu wecken, Vertrauen aufzubauen und mögliche Einwände aufzulösen. Verkaufsgespräche werden dadurch um etwa 33 Prozent verkürzt."

So unterstützen Tom Zovko und Nemanja Mihajlovic ihre Kunden

Um ihren Kunden unter die Arme zu greifen, bieten Tom Zovko und Nemanja Mihajlovic umfangreiche Coaching-Möglichkeiten an. Sie beraten und begleiten ihre Teilnehmer also als strategischer Ansprechpartner beim Aufbau ihres YouTube-Kanals, indem sie ihnen zeigen, worauf es bei der inhaltlichen und visuellen Gestaltung von Videos ankommt. Die Umsetzung liegt dann in der Verantwortung der Kunden. Alternativ dazu fungiert die ZOVKO Consulting GmbH auch als Full-Service-Agentur: Nicht nur recherchiert sie Themen für die Videos und bereitet den Aufbau minutiös vor - sie übernimmt auch die Generierung der Reichweite. Die Kunden müssen lediglich die Aufnahmen gemäß den Vorgaben vornehmen, während die ZOVKO Consulting GmbH den Rest erledigt.

Dass das Konzept von Tom Zovko und Nemanja Mihajlovic funktioniert, wird durch zahlreiche eindrucksvolle Kundenbeispiele verdeutlicht. Bastian Schmidt, Geschäftsführer von Umsetzer.de, berichtet etwa von einer Reduzierung der Einwände in Verkaufsgesprächen. Er hebt hervor, dass die Menschen, die auf ihn aufmerksam werden, oft YouTube als erste Anlaufstelle nennen. Für Coaches, Berater und Agenturinhaber hält er YouTube daher für unverzichtbar, um die eigene Persönlichkeit zu präsentieren und kein Potenzial ungenutzt zu lassen. Ähnliches berichtet Simone Kriebs, die Geschäftsführerin der Wita GmbH, die ihre Lead-Qualität durch den Einsatz von Videos signifikant verbessern konnte. Kunden, die ihre Videos gesehen hatten, nahmen aktiv Kontakt auf, wodurch sie ihre Lead-Generierung von einem Lead pro Woche auf 20 bis 30 qualifizierte Leads wöchentlich steigern konnte.

Das Ziel der ZOVKO Consulting GmbH

Unabhängig von der Unternehmensausrichtung ist der Einsatz von Videos unerlässlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Jedoch suchen Kunden besonders im Coaching-Markt, der in den letzten Jahren stark expandiert hat, nach Orientierung. Coaches, Berater und Agenturinhaber, die diese Entwicklung verschlafen und den Anschluss verlieren, riskieren spürbare Marktanteilsverluste gegenüber der Konkurrenz. "Videos laufen bei YouTube rund um die Uhr", sagt Nemanja Mihajlovic. "Im Grunde agieren sie wie digitale Visitenkarten, die kontinuierlich Informationen über ein Unternehmen und sein Angebot vermitteln. Die Konsequenz ist, dass jeder Interessent, der in ein Beratungsgespräch eintritt, letztendlich zu einem zahlenden Kunden wird. Darauf zielen wir mit unserer Dienstleistung ab."

Sie möchten als Coach, Berater oder Agenturinhaber über einen eigenen YouTube-Kanal eine authentische Präsenz aufbauen und sich dabei von erfahrenen Experten unterstützen lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der ZOVKO Consulting GmbH (https://www.tomzovko.de/), um eine kostenlose YouTube-Analyse anzufragen!

Pressekontakt:

Zovko Consulting GmbH Tomislav Zovko, Nemanja Mihajlovic E-Mail: kontakt@tomzovko.de Webseite: tomzovko.de

Original-Content von: Zovko Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH