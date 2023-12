Itzehoe (ots) - Der Premium-Batteriehersteller CustomCells schärft seine Markenpositionierung und präsentiert sich in neuem Corporate Design - und mit neuem Claim: "Energy at its Best". Im Zentrum des umfassenden Rebrandings stehen eine komplette Überarbeitung der Corporate Identity, ein neues Logo, neue Typographie, neue Farben, ein Corporate Audio Branding, der Messeauftritt sowie eine neue Website. Der stark überarbeitete Markenauftritt markiert den Start einer neuen Ära für CustomCells und unterstreicht die moderne, zukunftsgerichtete und globale Ausrichtung des 2012 als Spin-off der deutschen Fraunhofer-Gesellschaft gegründeten Unternehmens.

CustomCells steht für "Energy at its best", für maßgeschneiderte und nachhaltige Premium-Batterietechnologie. Dieses Qualitätsversprechen bringt das Unternehmen nun auch mit einem neu entwickelten Markenauftritt zum Ausdruck. Logo, Bild- und Wortmarke, Farben, Website, Corporate Sound, Unternehmenswerte und Social Media wurden in einem dreimonatigen Prozess definiert, überarbeitet und neu aufgesetzt. Nun stellt der deutsche Batteriepionier seinen neuen Markenauftritt der breiten Öffentlichkeit vor.

"Im Zuge der Schärfung unserer Markenpositionierung haben wir in den vergangenen Monaten nicht nur unsere Strategie weiter geschärft, sondern auch unsere Corporate Identity neu gestaltet. Unser neuer Markenauftritt spiegelt die dynamische und kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Unternehmens von einem ambitionierten Start-up hin zu einem global agierenden Player wider und macht die neue Haltung und Positionierung unserer Marke nach außen sichtbar. Mit dem neuen Auftritt machen wir unser Unternehmen fit für die Anforderungen der Zukunft und positionieren CustomCells als globale, verantwortungsvolle Premiummarke", sagt Dr. Dirk Abendroth, CEO von CustomCells.

Neues Corporate Design, neue Website, neues Firmengebäude

Das neue Logo von CustomCells steht sinnbildlich für die neue Corporate Identity des Unternehmens und präsentiert sich schlicht und elegant in Schwarz und Weiß. Der innere Kreis, in zwei Hälften geteilt, repräsentiert nicht nur die beiden Buchstaben C im Firmennamen, sondern weckt auch Assoziationen mit einer Batterie und einem Power-Knopf - ein Symbol für Fortschritt, Aufbruch und einer batterieelektrisch angetriebenen Mobilität auf der Straße, in der Luft oder auf dem Wasser. Dieses minimalistische, aber aussagekräftige Design verkörpert CustomCells Ambition, die Energiespeicherbranche auch weiterhin mit bahnbrechenden Lösungen zu prägen. Farblich setzt CustomCells künftig auf eine Palette aus Weiß, Schwarz, Anthrazit, Grau und einem eigens entwickelten Electric Yellow als Akzentfarbe.

Die neue Website von CustomCells (http://www.customcells.com/) dient als digitale Visitenkarte für Kunden, Partner, Talente und die interessierte Öffentlichkeit. Sie bietet detaillierte Einblicke in CustomCells' Angebot und das Unternehmensprofil sowie die ganzheitliche Verantwortung für Mensch und Planeten. CustomCells Social-Media-Kanäle (https://www.linkedin.com/company/customcells/) wurden ebenfalls auf Basis des neuen Corporate Designs überarbeitet. Auf Instagram setzt das Unternehmen zudem künftig auf fiktionales Storytelling mit der Methode Solar Punk, die aus dem Gaming bekannt ist und von einer grünen, positiven und emissionsfreien Zukunft erzählt.

Industrialisierung und Wachstumsstrategie

Mit strategischen Standorterweiterungen in Itzehoe und Tübingen verfolgt CustomCells zudem konsequent seine Wachstumsstrategie. Mit der Erweiterung des Standortes Itzehoe im hohen Norden Deutschlands hat das Unternehmen den Bereich Forschung und Entwicklung nochmals deutlich gestärkt. Im November begann zudem der Einzug der Mitarbeitenden in das neue, innovative Firmengebäude, das in Holzständerbauweise errichtet wurde und unter anderem mit Photovoltaik und einem intelligenten Energiemanagement ausgestattet ist. Gleichzeitig baut CustomCells in Tübingen die Serienproduktion von Zellen für den Aviation-Bereich aus.

CustomCells gestaltet die globale Energiewende für eine bessere Zukunft

Mit Innovationskraft, maßgeschneiderter Premium-Batterietechnologie und Industrialisierungs-Knowhow schafft CustomCells ein völlig neues Premiumsegment im internationalen Markt für Batteriezellen. Als Technologie- und Innovationsführer im Bereich der Premium-Batterietechnologie setzt das Unternehmen kontinuierlich neue Maßstäbe. CustomCells ist heute anerkannter Premium-Partner großer Automobilhersteller und treibt mit seinen Lösungen maßgeblich die Elektrifizierung des Aviation-Sektors voran. Gemeinsam mit Partnern und Kunden ermöglicht CustomCells so völlig neue und nachhaltige Formen der Mobilität.

Agenturverbund unterstützt CustomCells

Den neuen Markenauftritt verantwortet die Hamburger Agentur Faktor 3, die CustomCells seit 2022 in PR, Social Media und integrierter Kommunikation als Lead-Agentur betreut. INTEGR8 (Corporate Webseite) und BLUT (Sonic Branding) ergänzen den Agenturverbund von CustomCells im umfangreichen Rebranding-Prozess.

