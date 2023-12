Berlin (ots) - Es hat "etwas Zufriedenstellendes, aus Wolle etwas zu schaffen", sagt die Autorin Cornelia Funke, die ihren selbstgestrickten Schal am 10. Dezember (dem internationalen Tag der Menschenrechte) tragen wird, um die Aktion "Ein Schal fürs Leben" zu unterstützen und ein Zeichen gegen Kriege zu setzen. Sind Sie auch dabei?

Die Kinderrechtsorganisation Save the Children und die Zeitschrift BRIGITTE sammeln mit dieser Aktion zum zehnten Mal in Folge Spenden für syrische Kinder, die durch den anhaltenden Krieg ihr Zuhause verloren haben.

Um einen positiven Unterschied zu machen, braucht es "einen klaren Fokus", sagt Cornelia Funke. In diesem Fall ist der Fokus die Syrienkrise. "Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Garten, es ist sehr heiß und Sie haben nur eine Gießkanne. Es bringt überhaupt nichts, wild damit herumzulaufen und überall nur ein paar Tröpfchen zu verschütten. Sie müssen sich auf eine Pflanze konzentrieren - und fest daran glauben, dass andere ihre Gießkannen zu anderen Pflanzen tragen. Genau so muss auch jedes Hilfsprojekt sich fokussieren, sonst ist keinem geholfen, sonst wird keine Pflanze blühen."

Für die syrischen Kinder auf der Flucht wünscht sich Cornelia Funke Zugang zu Bildung. "Und damit meine ich nicht nur Schulbildung", betont die Autorin von Bestsellern wie "Die Wilden Hühner", "Tintenherz" und "Herr der Diebe". "Man muss Zeit mit Kindern verbringen, ihnen Geschichten erzählen und ihnen helfen, ihre Neugier zu befriedigen. Das kann im traurigen Alltag eines Geflüchteten-Camps ein Ausweg sein." Kinder müssen zum Träumen angeregt werden. "Solange sie Träume haben, habe ich die Hoffnung, dass sie durch diese schwere Zeit hindurchkommen."

Die Aktion "Ein Schal fürs Leben" sammelt seit 2014 Spenden für Kinder in Syrien und den Nachbarländern. Alle Informationen zur Aktion sind auf http://www.brigitte.de/schal-fuers-leben zu finden. Mehr zu Spendenmöglichkeiten, zur Kampagne und Hintergrundinformationen über syrische Kinder und die Projekte vor Ort finden Sie auf www.savethechildren.de/schal-fuers-leben.

Der internationale Tag der Menschenrechte am 10. Dezember markiert den Höhepunkt der diesjährigen Aktion "Ein Schal fürs Leben". An diesem Tag ruft Save the Children gemeinsam mit der BRIGITTE dazu auf, den Schal zu tragen, um Solidarität zu zeigen und ein Zeichen gegen Kriege zu setzen.

Über Save the Children

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren. www.savethechildren.de

