Bonn (ots) - - Mitarbeitende nehmen ehrenamtlich Spenden für BILD hilft e. V. "Ein Herz für Kinder" entgegen - Telekom spendet für das Überleben von Kindern in Kriegs- und Katastrophengebieten - Personal-Vorständin Birgit Bohle: "Gerade Kinder leiden in Krisenzeiten"

Mit Herz dabei! Unter diesem Motto unterstützt die Deutsche Telekom auch in diesem Jahr wieder Kinder in Not. Rund 2.500 Mitarbeitende des Unternehmens helfen ehrenamtlich im Rahmen der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala zugunsten von BILD hilft e.V. Sie werden während der Sendung die eingehenden Spenden entgegennehmen und in einem zentralen Tool erfassen. So können die Beträge bereits während der Liveübertragung angezeigt werden. Die Telekom stellt dafür ihre Servicecenter-Infrastruktur bereit. Das Unternehmen wird zudem spenden. Das ZDF überträgt die Gala am 9. Dezember 2023 ab 20:15 Uhr live.

Auch Telekom-Personal-Vorständin Birgit Bohle wird erneut an der Hotline sitzen und Spenden entgegennehmen. "Die Telekom engagiert sich seit Jahren gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden von ganzem Herzen. Es sind gerade Kinder, die in Krisenzeiten besonders leiden. Vielen fehlt es am Nötigsten, an medizinischer Behandlung, an warmen Mahlzeiten oder sogar einem Dach über dem Kopf. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass Kinder eine faire Chance haben und in ihren sozialen, medizinischen und schulischen Bedürfnissen gefördert werden."

Rund 2.500 Mitarbeitende der Telekom werden aus bundesweit 17 Servicecentern und ihrem Homeoffice die Spenden der Zuschauer entgegennehmen. Ferri Abolhassan, Geschäftsführer Sales und Service der Telekom Deutschland, ist stolz auf das Engagement: "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Bereichen der Telekom telefonieren in ihrer Freizeit ehrenamtlich an der Spendenhotline und unterstützen die Aktion. Alle, die diese Aktion vorbereitet und organisiert haben und bei der Gala persönlich mit den Zuschauern telefonieren, sind wieder mit ganzem Herzen dabei. Ich freue mich über dieses großartige Engagement. Dafür meinen herzlichen Dank!"

BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" sichert das Überleben von Kindern in Kriegs- und Katastrophengebieten mit Lebensmitteln und Medizin. Zudem fördert die international tätige Hilfsorganisation medizinische Forschungsprojekte und stattet Schulen und Kitas aus. Für Sarah Majorczyk, 1. Vorsitzende von BILD hilft e.V., ist das Engagement der Telekom ein großer Gewinn: "Wir sind sehr dankbar für das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telekom. Gemeinsam freuen wir uns auf eine erfolgreiche Spendengala, damit wir weiterhin vielen Kindern in Not helfen können."

Das Ausmaß der Hilfsbereitschaft ist enorm: In den letzten gut vier Jahrzehnten kamen Spenden in Höhe von 436 Millionen Euro zusammen. Im vergangenen Jahr konnten 1.451 Kinder durch mit Spendengeldern finanzierte Operationen überleben. Zudem konnten 261 Projekte und 977 Einzelfälle gefördert werden. Weitere Informationen zur Gala und zu den Spendenmöglichkeiten finden Interessierte unter www.ein-herz-fuer-kinder.de/spenden.

Privatsphäre von Kindern schützen und digitale Risiken minimieren

Die Deutsche Telekom setzt sich seit Jahren für die Belange von Kindern und Jugendlichen ein. Sie setzt auf Aufklärung, um beispielsweise die Privatsphäre junger Menschen im Netz zu schützen und digitale Risiken zu minimieren. Mit ihrer Initiative "Share with care (https://www.telekom.com/de/konzern/details/share-with-care-1041638)" schärft sie das Bewusstsein für den Schutz von Kinderdaten im Internet. Denn unbedacht geteilte Kinderbilder oder -videos können dem Profiling durch Datenhändler, Hacking, Gesichtserkennung, Pädokriminalität und anderen Bedrohungen ausgesetzt werden. Die Initiative hat eine weltweite Diskussion zum Thema angestoßen.

Aktuelle Studien (https://www.telekom.com/de/konzern/details/hass-im-netz-bringt-jugendliche-zum-schweigen-1013670) zeigen zudem, dass vor allem Kinder und Jugendliche von Hassbotschaften im Netz betroffen sind. Auch hier möchte die Telekom aufklären und unterstützen. Das tut sie mit ihrer Initiative "Gegen Hass im Netz (https://www.telekom.com/de/konzern/themenspecials/gegen-hass-im-netz)" sehr erfolgreich. Darin ruft sie zu mehr digitaler Zivilcourage auf und bietet mit ihren vielfältigen Partnern Hilfs- und Informationsangebote. Ferner setzt sich das Unternehmen seit vielen Jahren mit der Medienkompetenzinitiative "Teachtoday (https://www.teachtoday.de/)" und dem Kinder- und Jugendmagazin SCROLLER (https://www.scroller.de/) für die Förderung einer sicheren und kompetenten Mediennutzung ein. Sie richten sich mit innovativen Materialien und Informationen an Kinder und Jugendliche und ihre erwachsenen Begleitpersonen wie Eltern, Großeltern, pädagogische Fachkräfte oder Mitarbeiter*innen in Jugend- und Freizeiteinrichtungen.

Pressekontakt:

Deutsche Telekom AG Corporate Communications Tel.: 0228 181-49494 E-Mail: medien@telekom.de

Original-Content von: Deutsche Telekom AG, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH