Krombach (ots) - Passend zum Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember startet die erste Phase der Krombacher Spendenaktion 2024. Ab jetzt können sich gemeinnützige Institutionen und Vereine wieder selbst für eine Spende bewerben oder vorgeschlagen werden. Im Jubiläumsjahr gibt es eine spannende Neuerung: Nach der Beendigung der Einreichungsphase werden 50 der 100 Spendenbegünstigten in einem Online-Votingverfahren zur Abstimmung gebracht.

Je 2.500 Euro für 100 gemeinnützige Institutionen und Projekte stellt die Krombacher Brauerei im Rahmen ihrer jährlichen Spendenaktion für gesellschaftliches Engagement zur Verfügung. "Gesellschaftliches Engagement und das damit vielfach verbundene Ehrenamt sind für unsere Gesellschaft ein essenzieller Anker. Mit unserer jährlichen Spendenaktion möchten wir die zahlreichen gemeinnützigen Einrichtungen und Vereine unbürokratisch unterstützen", so Peter Lemm, Leiter Unternehmenskommunikation der Krombacher Brauerei, zu den Hintergründen der Spendenaktion. Um die verschiedenen Gesichter des gesellschaftlichen Engagements von kleiner Nachbarschaftshilfe bis zu national tätigen Organisationen abzubilden, ruft das Familienunternehmen deutschlandweit die Verbraucher:innen dazu auf, ihren ganz eigenen Spendenfavoriten für eine Spende in Höhe von 2.500 Euro einreichen. Ob Vereinsarbeit, Betreuungsangebot für Senior:innen oder Naturschutzgruppe: Bis zum 3. Januar 2024 können unter www.krombacher.de/spendenvorschlag Vereine, Institutionen und gemeinnützige Einrichtungen, die sich in besonderer Form für das gemeinschaftliche Zusammenleben engagieren, für eine der 100 Spenden vorgeschlagen werden.

Neu: Voting-Verfahren über 50 der zu vergebenen Spenden

Seit 2003 heißt es bei der Krombacher Spendenaktion "Sie schlagen vor - wir spenden". Zum Jubiläumsjahr 2023 wird es jedoch eine besondere Änderung geben: Die Auswahl der 100 Spenden findet dieses Mal nicht nur rein durch ein internes Krombacher Gremium statt, sondern 50 Spenden werden in einem Voting-Verfahren vergeben. Dazu werden nach Abschluss der Einreichungsphase die Vorschläge gesammelt online auf der Krombacher Website zur Abstimmung gestellt. Die 50 Vorschläge mit den meisten Stimmen erhalten je eine Spende in Höhe von 2.500 Euro. Für die Vereine auf den ersten drei Plätzen wartet außerdem ein besonderer Bonus: Der Verein mit den meisten Stimmen erhält 300 l Freiware aus der Krombacher Produktpalette. Der zweit- bzw. drittplatzierte Verein erhält 200 l bzw. 300 l Freiware.

Über die Krombacher Spendenaktion:

Die Krombacher Spendenaktion findet seit 2003 jährlich statt und ist seitdem ein fester Bestandteil der Krombacher Nachhaltigkeitsphilosophie. Bis heute wurden rund 1.700 Spenden an gemeinnützige Institutionen, Organisationen und Vereine getätigt, die sich in besonderer Form um Kinder, Menschen mit Behinderung, Notleidende, Tiere oder andere wichtige soziale Anliegen kümmern und damit eine Gesamtsumme von über vier Mio. Euro gespendet. Weitere Informationen zur Spendenaktion der Krombacher Brauerei gibt es unter https://nachhaltigkeit.krombacher.de/gesellschaft.

Über Krombacher

Krombacher steht seit 1803 für authentischen und hochwertigen Biergenuss. Natürliche Zutaten wie das Felsquellwasser® sorgen für den unverwechselbaren Geschmack und machen Krombacher zu Deutschlands beliebtester Biermarke. Die Verbindung von Tradition und Innovation bildet die Basis unseres Erfolgs als inhabergeführtes Familienunternehmen. Das Flaggschiff Krombacher Pils wird durch ein ständig wachsendes Portfolio an Produkten erweitert und bietet Verbraucher:innen eine große Auswahl an alkoholhaltigen und alkoholfreien Getränken: Die große Sortenvielfalt zeigt sich unter anderem im Krombacher Weizen, Krombacher Radler, Krombacher Alkoholfrei, Krombacher o,0% und KROMBACHER`S Fassbrause. Wir machen uns stark für einen verantwortungsvollen Biergenuss und unterstützen daher den Brauer-Kodex des Deutschen Brauer-Bundes. Weitere Informationen: www.krombacher.de

Pressekontakt:

Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG Peter Lemm, Unternehmenssprecher Hagener Straße 261 57223 Kreuztal-Krombach Mail: presse@krombacher.de Tel.: + 49 (0) 2732 880 813

Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH