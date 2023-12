München (ots) - In einem gemeinsamen Statement warnen europäische WissenschaftlerInnen davor, Pflanzen aus Neuer Gentechnik ohne Risikoprüfung in der EU zuzulassen. Die UnterzeichnerInnen kommen u.a. aus den Bereichen Molekularbiologie, Technikfolgenabschätzung, Umweltwissenschaften und Medizin. Sie verfolgen keine wirtschaftlichen Interessen in Zusammenhang mit der Entwicklung und Vermarktung gentechnisch veränderter Organismen.

Die ExpertInnen aus Deutschland, Spanien, der Schweiz und UK wenden sich gegen einen aktuellen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission, nach dem in Zukunft Pflanzen aus Neuer Gentechnik ohne Risikoprüfung in die Umwelt gelangen dürften. Sie weisen darauf hin, dass der Gesetzesvorschlag die wesentlichen Unterschiede zwischen Neuer Gentechnik und konventioneller Züchtung und die damit verbundenen Risiken ignoriert.

In ihrem gemeinsamen Statement warnen die ExpertInnen vor Gefahren für Mensch und Umwelt und einer Überlastung der Ökosysteme durch nicht von der Evolution angepasste Organismen. Die Kernaussage lautet: "Der Vorschlag der EU-Kommission ist unzureichend, um Sicherheit für Mensch und Umwelt zu garantieren, sollten Pflanzen aus Neuer Gentechnik oder daraus hergestellte Produkte in der EU in die Umwelt entlassen oder zur Vermarktung zugelassen werden. Der Vorschlag muss zurückgewiesen oder substantiell verändert werden."

Die ExpertInnen betonen, dass es wissenschaftlich nicht korrekt ist, anzunehmen, dass die Risiken der Neuen Gentechnik generell geringer wären als die transgener Pflanzen. Deswegen müssten sowohl transgene Pflanzen als auch die Pflanzen aus Neuer Gentechnik auf Risiken geprüft werden, bevor Freisetzungen stattfinden.

Die UnterzeichnerInnen gehören zu den relativ wenigen ExpertInnen in Europa, die sich mit den Risiken der Neuen Gentechnik aus der Perspektive des Schutzes von Mensch und Umwelt befassen und nicht bei Behörden arbeiten.

