Unterföhring (ots) - 5. Dezember 2023. Sie ist die Container-Queen: Yeliz Koc gewinnt "Promi Big Brother" 2023. In einem Herzschlagfinale setzt sich die 30-Jährige am Montagabend live in SAT.1 mit 51,31 Prozent der Zuschauerstimmen gegen den Wildcard-Gewinner Marco Strecker durch - und verlässt als letzte Bewohnerin den "Promi Big Brother"-Container. Yeliz Koc: "Ich weiß gar nicht was ich sagen soll. Ich hätte damit niemals gerechnet. Ich danke euch von ganzen Herzen. Ich war immer so wie ich bin, bin meinem Herzen gefolgt und habe das getan, was ich für richtig halte. Dank euch stehe ich jetzt hier und kann es gar nicht glauben. Ich hab' das erste Mal in meinem Leben was gewonnen!" Mit sehr schönen 10,1 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen Zuschauer:innen setzt die elfte Staffel "Promi Big Brother" am Montag ihre Erfolgsgeschichte fort.

Stärkstes "Promi Big Brother" seit 2019 in SAT.1 SAT.1 freut sich über die quotenstärkste "Promi Big Brother"-Staffel seit vier Jahren: In der SAT.1-Senderzielgruppe (Z. 14-59 J.) brilliert die elfte Staffel mit sehr schönen 12,1 Prozent Marktanteil im Schnitt und Spitzenwerten bis zu 16,7 Prozent. Marc Rasmus, SAT.1-Senderchef: "2023 feiert SAT.1 die stärkste 'Promi Big Brother'-Staffel seit 2019 in der SAT.1-Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. 2024 geht 'Promi Big Brother' in SAT.1 in die zwölfte Staffel."

Erwartungen übertroffen: Joyn im #PromiBB-Fieber Überragend! Joyn ist in diesem Herbst im absoluten "Promi Big Brother"-Fieber. Die Streamingplattform der ProSiebenSat.1 Media SE zeigt ab Einzug des ersten Bewohners 390 Stunden "Promi Big Brother" live. Sieben Tage die Woche. 24 Stunden am Tag. Mit durchschlagendem Erfolg! Thomas Münzner, Vice President Content von Joyn: "'Promi Big Brother' war das erfolgreichste Reality-Programm 2023 auf Joyn. Wir freuen uns sehr auf den Start von "Big Brother" 2024 auf Joyn."

Fotomaterial aus der Final-Show finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother.

Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 5.12.2023 (vorläufig und endgültig gewichtet)

Pressekontakt:

Pressekontakt: Kevin Körber, Katrin Dietz Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1154 email: kevin.koerber@seven.one katrin.dietz@seven.one

Photo Production & Editing Clarissa Schreiner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191 email: clarissa.schreiner@seven.one

SAT.1 Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH