München (ots) - - Business Internet mit symmetrischen Bandbreiten von 50 Mbit/s bis 10 Gbit/s ab 199 Euro monatlich - Preiswerte Kombinationen mit M-net DDoS-Schutz, M-net SIP-Trunk und M-net Backup möglich - Exklusive Direktverbindung zu den großen Cloud-Providern - Verfügbar im FTTB/H-Glasfasernetz von M-net in München, Augsburg, Erlangen und vielen weiteren Regionen

In den kommenden drei Monaten können neue Geschäftskunden bei M-net von besonders attraktiven Konditionen profitieren. Den hochwertigen Geschäftskundenanschluss mit einer eigenen, dedizierten Glasfaser und symmetrischen Bandbreiten für den Up- und Download gibt es bis Ende Februar 2024 ab einer Mindestvertragslaufzeit von 60 Monaten bereits ab 199 Euro pro Monat. Während des Aktionszeitraums stehen außerdem viele exklusive Kombi-Angebote mit zusätzlichen Businessprodukten zur Verfügung. Dazu zählen M-net DDoS-Schutz, eine ganzheitliche Security-Lösung zur Abwehr von Cyberangriffen, M-net SIP-Trunk, eine flexible und skalierbare IP-Telefonanlage sowie M-net Backup zur zusätzlichen Absicherung der Hauptkommunikationsleitung des Unternehmens. Darüber hinaus bietet M-net im Aktionszeitraum Rabatte auf das eigenständige Produkt M-net Connect Cloud, eine leistungsstarke Direktanbindung von Firmenstandorten an zahlreiche globale Cloud-Dienstleister.

So günstig war schnelles Internet für Unternehmen noch nie: Ab nur 199 Euro im Monat erhalten Neukunden ab einer Mindestvertragslaufzeit von 60 Monaten noch bis Februar 2024 eine leistungsstarke Glasfaser-Direktanbindung mit allen Vorteilen eines anspruchsvollen Geschäftskundenanschlusses. Das Angebot umfasst einen eigenen Glasfaseranschluss mit symmetrischen Bandbreiten in acht skalierbaren Stufen von 50 Mbit/s bis 10 Gbit/s und bietet damit die passende Leistung für jeden Bedarf. Darüber hinaus sind vielfältige Kombinationen mit zusätzlichen Geschäftskundenprodukten von M-net möglich. So können Neukunden ihren Glasfaseranschluss zu attraktiven Bundle-Konditionen mit zukunftssicheren und skalierbaren Telefonie-Lösungen oder zusätzlichen Schutzvorkehrungen gegen Cyber-Angriffe und Internetausfälle erweitern. Zusätzlich profitieren Neukunden von langfristig stabilen Preisen, wenn sie sich für eine Vertragslaufeit von 36 oder 60 Monaten entscheiden.

Während des Aktionszeitraums bietet M-net außerdem rabattierte Preise für M-net Connect Cloud, eine direkte Anbindung von Firmenstandorten an Public-Cloud-Anbieter, bei der die Daten ohne Umweg über das öffentliche Internet übertragen werden. Der direkte Weg der Übermittlung sorgt für zusätzliche Datensicherheit und bestmögliche Übertragungsgeschwindigkeiten. Unterstützt werden die Cloud-Dienste globaler Marktführer wie Amazon (AWS), Microsoft (Azure) und Google Cloud, aber auch die vieler weiterer Anbieter.

Die Angebote und Kombinationen sind im FTTB/H-Glasfasernetz (Fiber to the Building/Home) von M-net in München, Augsburg, Erlangen und vielen weiteren Regionen verfügbar.

Vorteile eines M-net Geschäftskundenanschlusses

Im Gegensatz zu Privatkundenanschlüssen bieten professionelle Geschäftskundenanschlüsse eine Vielzahl von zusätzlichen Leistungen, die für eine sichere und stabile Geschäftstätigkeit unabdingbar sind. So werden der Umfang und die Qualität der gebuchten Leistung klar definiert, mit zuverlässigen Service-Level-Agreements (SLA) inklusive einer vertraglich zugesicherten Servicegarantie. Die direkte Anbindung an den leistungsstarken M-net Backbone ermöglicht dabei eine sehr hohe Stabilität und eine Verfügbarkeit von bis zu 99,95 Prozent.

Darüber hinaus bieten M-net Geschäftskundenanschlüsse eine hohe Flexibilität und Skalierbarkeit - sollte sich der Bandbreitenbedarf im Unternehmen ändern, sind Anpassungen schnell und unkompliziert möglich. Zudem kann der Netzzustand und die Leistung in Echtzeit eigenständig überwacht werden. Statische IPv4 und IPv6 Adressen sowie hochwertige Business-Router sind inklusive, ebenso ein umfassender Service bei der Planung, Installation und Wartung des neuen Anschlusses.

Weitere Informationen zur aktuellen Geschäftskundenaktion von M-net gibt es unter www.m-net.de/preissturz. Zur unverbindlichen persönlichen Beratung steht außerdem eine eigene Info- und Bestellhotline zur Verfügung. Interessenten erreichen sie von Montag bis Freitag (8-18 Uhr) unter der Rufnummer 089 45200-9220.

Über M-net

M-net ist der führende Glasfaseranbieter Bayerns und bietet seinen Kunden schnelles Internet, günstige Telefon- und Mobilfunkanschlüsse sowie ein breites Fernsehangebot. Auch Geschäftskunden sind bei M-net an der richtigen Adresse: Sie erhalten bei M-net Internet-, Telefonie-, Vernetzungs- und Rechenzentrumsleistungen und eine individuelle Betreuung vor Ort. Als Anbieter aus der Region für die Region vernetzt M-net die Gemeinschaft vor Ort und schafft jeden Tag neue Möglichkeiten in der digitalen Welt. Das Unternehmen ist Vorreiter beim Einsatz der zukunftsfähigen Glasfaser-Technologie und wurde beim Connect Festnetztest achtmalmal in Folge mit der Note "sehr gut" ausgezeichnet. Darüber hinaus übernimmt M-net auch gesellschaftliche Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft: Das Unternehmen ist seit 2021 durch den TÜV Rheinland als klimaneutral zertifiziert und somit der erste klimaneutrale Telekommunikationsanbieter in Deutschland.

Das Versorgungsgebiet von M-net umfasst große Teile Bayerns, den Großraum Ulm und den hessischen Main-Kinzig-Kreis. Hinter M-net steht mit den Stadtwerken München und Augsburg, dem Allgäuer Überlandwerk, der N-ERGIE, infra fürth und den Erlanger Stadtwerken ein Gesellschafterkreis namhafter Regionalversorger. M-net zählt mehr als 507.000 Geschäfts- und Privatkundenanschlüsse, beschäftigt ca. 850 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 274 Millionen Euro.

