Eindhoven (ots) - Die niederländische SALD BV ist in der Kategorie "Rising Star" für den Technology Fast 50 Award 2023 nominiert worden. Die Auszeichnung wird alljährlich von der renommierten Beratungsgesellschaft Deloitte vergeben, um die 50 vielversprechendsten Technologiefirmen zu ehren. Im Vordergrund steht dabei die Frage nach den am schnellsten wachsenden Unternehmen auf dem Technologiesektor.

"Wir freuen uns sehr, dass SALD bei dieser Wahl in diesem Jahr erstmals Berücksichtigung findet", sagt SALD-CEO Frank Verhage. Er wertet dies als "starken Indikator, dass Spatial Atomic Layer Deposition auf dem Weg ist, die Industrie auf vielen Gebieten zu revolutionieren". SALD (der Firmenname steht für Spatial Atomic Layer Deposition) hat ein weltweit einzigartiges, patentiertes Verfahren entwickelt, um im industriellen Maßstab Beschichtungen aufzutragen, die so dünn sind wie ein einziges Atom. Frank Verhage sagt: "Unsere Atombeschichtungen werden ganze Industrien auf den Kopf stellen, darunter die Herstellung von Batteriezellen für Autos und Smart Devices, die Textilwirtschaft und die Mode sowie die Solarenergiebranche."

Aus dem Labor in die industrielle Massenproduktion

SALD bezeichnet die Entwicklungsstufe, die das von Deloitte vorausgesagte Firmenwachstum bringen soll, als "from Lab to Fab", also als den Schritt aus dem Labor in die industrielle Massenproduktion. Als typisches Beispiel dafür gelten Rolle-zu-Rolle-Produktionsanlagen, bei denen ein flexibles Ausgangsmaterial abgerollt, eine Struktur auf- oder eingedruckt und das Material anschließend wieder aufgerollt wird. In Kombination mit der SALD-Technologie ist es möglich, nanodünne Beschichtungen mit bestimmten Eigenschaften und Funktionen auf die Rolle aufzudrucken. Die R2R-Massendruckfertigung wird unter anderem für flexible elektronische Bauteile, Verpackungsfolien, Textilien, Solar- und Batteriebeschichtungen verwendet.

Deloitte schreibt über den Technology Fast 50 Award: "Die Auszeichnung würdigt und unterstützt junge Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, die weniger als vier Jahre im Geschäft sind". Die Technologieunternehmen werden von einem Gremium unabhängiger Experten nach Zukunftspotential, Innovationsgrad und Skalierbarkeit ausgesucht. "Die Gewinner sind die Treiber des zukünftigen Wachstums", heißt es bei Deloitte.

Kernthemen für die Zukunft der Menschheit

Obgleich die SALD-Technologie in praktisch allen Produktionsbranchen zum Einsatz kommen könnte, will sich die Eindhover Technologieschmiede zunächst vor allem auf effiziente Solarzellen, ausdauernde Batterien und umweltfreundliche Verpackungen konzentrieren.

Frank Verhage erklärt: "Die bessere Nutzung der Solarenergie, die Verbesserung der Batterietechnologie und nachhaltiges Packaging sind durchweg auch Kernthemen für die Zukunft der Menschheit." Er gibt ein Beispiel: "Wenn es gelingt, die Strahlkraft der Sonne viel effizienter als heute in Strom umzuwandeln und diesen in Batterien mit einem Vielfachen der heutigen Kapazität zu speichern, wären unsere derzeitigen Energieprobleme gelöst."

Namhafte Industrieunternehmen rund um den Globus sind derzeit damit beschäftigt, die SALD-Technologie in ihre Fertigungsprozesse zu integrieren. Dieser Prozess wird durch mehrere EU-Projekte, in die SALD eingebunden ist, unterstützt. Zudem ist SALD in Entwicklungsprojekte des staatlichen niederländischen Technologiefonds "NXTgen Groeifonds" involviert.

SALD (www.spatialald.com) hat mit "Spatial Atomic Layer Deposition" ein weltweit einzigartiges, patentiertes Verfahren entwickelt, im industriellen Maßstab Beschichtungen aufzutragen, die so dünn sind wie ein einziges Atom. Diese Atombeschichtungen werden ganze Industrien revolutionieren, darunter die Herstellung von Batteriezellen für Autos und Smart Devices, die Textilwirtschaft/Mode und die Solarenergiebranche.

