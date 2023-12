Filderstadt (ots) - Mal eben hinter die Kulissen der DRF Luftrettung blicken? Bislang gar nicht so leicht möglich. Ab heute müssen alle Luftrettungs-Fans dafür nicht mehr auf einen Tag der offenen Tür an einer Station in ihrer Nähe hoffen. Denn die DRF Luftrettung öffnet ab sofort unter www.welt-der-luftretter.de und zeigt, wie die Crews, Luftrettungsstationen und Hubschrauber für die Menschen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche da sind.

Die Welt der Luftretter ist ein digitaler Raum, der die DRF Luftrettung repräsentiert und erlebbar macht. Darin können alle 31 Stationen und deren unmittelbare Umgebung sowie Hubschraubermodelle und Learjet in einem 3D-Modell eigenständig erkundet werden. Einen realen Einblick vor Ort bieten mehrere 360-Grad-Aufnahmen. User können sich damit durch Hangar, Büro, Außenbereich und Hubschrauber bzw. Learjet bewegen. Dabei werden den Besuchern über gesetzte Info-Pins Informationen rund um die Luftrettung und Wissen vermittelt. Zudem präsentiert sich jede Station mit einem Videoportrait, das nicht nur Einblicke in die tägliche Arbeit, das Einsatzgebiet und die Besonderheiten vor Ort gibt, sondern vielmehr die gelebte Gemeinschaft und den Teamgedanken in den Fokus rückt.

"Bei den Veranstaltungen in unserem diesjährigen Jubiläumsjahr haben wir gesehen, wie groß das Interesse der Bürgerinnen und Bürger ist, wenn wir unsere Tore aufmachen. Sie freuen sich, mit uns in Kontakt zu kommen und mehr über die DRF Luftrettung und unsere lebensrettende Arbeit erfahren zu können", sagt Dr. Krystian Pracz, Vorstandsvorsitzender der DRF Luftrettung. "Aufgrund dieser Erfahrungen haben wir nach einem Weg gesucht, um uns auch abseits von Veranstaltungen einen Einblick zu gewähren." Daher hat die gemeinnützige Organisation einen Ort geschaffen, der immer geöffnet hat und an den sie die Menschen einlädt. Ein digitaler Raum, der die DRF Luftrettung repräsentiert und an 365 Tagen im Jahr erlebbar macht: Die digitale Welt der Luftretter.

Genauso wie die DRF Luftrettung niemals still steht, wird sich auch die Welt der Luftretter stetig weiterentwickeln. "Unsere digitale Welt wird weiter wachsen. Wir möchten auch die Türen zu unserem Operation Center in Rheinmünster und den Verwaltungseinheiten in Filderstadt öffnen. Außerdem haben wir einen Ort geschaffen, an dem wir digitale Events und Aktionen durchführen können", führt Dr. Pracz weiter aus.

Die Welt der Luftretter jetzt entdecken unter www.welt-der-luftretter.de.

Über die DRF Luftrettung

Die DRF Luftrettung mit Sitz in Filderstadt ist eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas. Von 31 Stationen an 29 Standorten in Deutschland aus starten die Hubschrauber und Ambulanzflugzeuge der gemeinnützigen Organisation zu ihren Einsätzen. Hierzu gehören Einsätze in der Notfallrettung, Verlegungsflüge von kritisch kranken oder verletzten Personen zwischen Kliniken und Rückholungen von Patientinnen und Patienten aus dem Ausland. An zwölf dieser Stationen sind die Crews rund um die Uhr einsatzbereit, an vier Standorten kommen Hubschrauber mit Rettungswinde zum Einsatz. Insgesamt leistete die DRF Luftrettung 39.308 Einsätze im Jahr 2022.

Mehr Informationen unter www.drf-luftrettung.de

