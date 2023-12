Berlin (ots) - Beim digitalen IHK-Regionalforum Afrika "Der Weg nach Afrika: Unterstützungsmöglichkeiten für den Markteintritt" am 18. Januar 2024 von 14 bis 15 Uhr dreht sich alles darum, wie deutsche Unternehmen Chancen auf den afrikanischen Märkten nutzen und Herausforderungen meistern können. Afrika-Experten berichten über ihre Erfahrungen und stellen Marktpotenziale sowie Förder- und Finanzierungsangebote vor.

"Das rasante Bevölkerungswachstum auf dem afrikanischen Kontinent und das steigende Pro-Kopf-Einkommen der Mittelschicht haben zu verstärkten Investitionen internationaler Unternehmen in Afrika geführt und bieten weiterhin interessante Marktpotenziale insbesondere für deutsche Unternehmen", betont Michael Wilkens, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer und Bereichsleiter International der IHK Lüneburg-Wolfsburg.

Um diese Potenziale zu beleuchten, berichten Afrika-Experten im Rahmen des IHK-Regionalforums Afrika der IHK Lüneburg-Wolfsburg und des IHK-Netzwerkbüro Afrika (INA) am 18. Januar 2024 aus erster Hand, wie ein effektiver Markteintritt in Afrika eingeleitet wird, welche Aspekte bei der Auswahl von Geschäftspartnern zu beachten sind und wie eine effiziente Vertriebsstrategie aufgebaut wird. Wie der Prozess eines Markteinstiegs in Afrika konkret aussieht und wie die deutschen Auslandshandelskammern (AHK) Unternehmen dabei unterstützen, wird Tara Méité, Referatsleiterin Afrika bei der DEinternational erläutern. Daniel Dellemann vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) wird darauf eingehen, wie Hersteller von Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen die Region sehen und vor welchen Herausforderungen sie beim Markteintritt stehen. Jana Unger, Leiterin der Geschäftsstelle des Wirtschaftsnetzwerks Afrika stellt die Förderangebote der deutschen Außenwirtschaftsförderung wie z.B. Beratungsgutscheine Afrika vor.

Dr. Thando Sililo, Projektleiter des IHK-Netzwerkbüro Afrika (INA), unterstreicht: "Afrikanische Länder sind beim Aufbau ihrer heimischen Industrie häufig auf ausländische Technologien angewiesen. Schon heute sind mehr als ein Fünftel der deutschen Exporte nach Afrika Maschinen, Apparate und mechanische Geräte. Auch in der Landwirtschaft bieten sich große Chancen. Ein Markteintritt auf dem Kontinent wird zudem durch die hilfreichen Angebote der deutschen Außenwirtschaftsförderung unterstützt".

Weitere Informationen zum Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: https://www.ihklw.de/b/?p=ImpulsAfrika&host=www.ihklw.de

Datum/Uhrzeit: Donnerstag, 18.01.2024, 14:00-15:00 Uhr, digital

Über das IHK-Netzwerkbüro Afrika:

Das IHK-Netzwerkbüro Afrika (INA) verstärkt die deutsche Außenwirtschaftsförderung zu Afrika und bietet deutschen Unternehmen eine kostenfreie Erstberatung zu den Instrumenten der Außenwirtschaftsförderung und zur Markterschließung in Afrika an. Es ist ein durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördertes Projekt, umgesetzt von der DIHK Service GmbH und ein Teil des Wirtschaftsnetzwerks Afrika. Weitere Informationen zum IHK-Netzwerkbüro Afrika finden Sie unter: https://www.dihk-service-gmbh.de/de/unsere-projekte/ihk-netzwerkbuero-afrika

