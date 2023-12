Potsdam (ots) - Im Januar 2024 lädt das Hasso-Plattner-Institut zur zweiten empowerHER+ Konferenz nach Potsdam ein. Die Konferenz zur Förderung von Frauen in der IT wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, Nachwuchs und Expert:innen der Branche zusammenzubringen und gemeinsam über die Gestaltung einer diverseren Tech-Zukunft zu diskutieren. Weil Empowerment ein gemeinsames Projekt ist, sind bewusst alle Geschlechter auf der Konferenz herzlich willkommen.

Am 25. und 26. Januar 2024 holt das Hasso-Plattner-Institut (HPI) mit der empowerHER+ Konferenz Speaker:innen auf die Bühne, die Innovationen gestalten, Forschung vorantreiben und die digitale Zukunft auf die nächste Stufe bringen. Ein thematischer Fokus liegt dieses Jahr unter anderem auf den Bereichen Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit. Neben spannenden Panels steht das Netzwerken im Mittelpunkt, sowie das gemeinsame Entwickeln von Lösungen.

Als Partnerin der Konferenz steht dem HPI dabei erneut die Initiative #SheTransformsIT zur Seite. Sie setzt sich seit dem Digitalgipfel der Bundesregierung 2020 mit führenden Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft für mehr Frauen in der Digitalisierung ein.

