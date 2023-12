Berlin (ots) - Gut vernetzt: Bundesweit bieten gut 2.600 Versichertenberaterinnen und Versichertenberater ehrenamtlich und wohnortnah kostenfrei Hilfe zu allen Themen rund um die gesetzliche Rente an. "Wir sind sehr froh über das zum Teil viele Jahre währende Engagement unserer Helferinnen und Helfer in der Nachbarschaft", betont Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamtes am 5. Dezember. "Als Teil der Selbstverwaltung sind sie ein wichtiges Bindeglied zwischen den Ratsuchenden und der Rentenversicherung", ergänzt Rüdiger Herrmann, Vorsitzender der Vertreterversammlung. Die Versichertenberaterinnen und Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund werden am 6. Dezember von der Vertreterversammlung zum wiederholten Mal oder neu in ihr Amt gewählt.

Versichertenberaterinnen und Versichertenberater informieren zum Beispiel über die Voraussetzungen der verschiedenen Rentenarten und den persönlichen Rentenbeginn. Wer Hilfe braucht, kann mit ihnen gemeinsam seinen Rentenantrag ausfüllen. Auch unterstützen sie bei der Kontenklärung und erteilen Auskünfte rund um die gesetzliche Rentenversicherung.

Direkt vor Ort und in der Nachbarschaft Hilfe anzubieten, ist ein Service der Selbstverwaltung der Deutschen Rentenversicherung. Die Fragen, die die von der Vertreterversammlung gewählten Versichertenberaterinnen und -berater täglich gestellt bekommen, ergeben auch ein gutes Bild der Anliegen der Versicherten. Wer mehr über ihre Angebote, den Standort einer Versichertenberaterin oder eines Versichertenberaters in der Nähe und über das Ehrenamt selbst erfahren möchte, findet unter www.drv-bund.de/versichertenberatung alle Informationen.

