SÜDWESTRUNDFUNK DASDING Festival 2024 - am 8. Juni 2024 auf dem Maimarktgelände in Mannheim Am 8. Juni 2024 findet das ,,DASDING Festival" nach den ersten beiden ausverkauften Festivals erneut auf dem Maimarktgelände in Mannheim statt. Das junge Angebot des SWR macht gemeinsam mit dem Partner und Veranstalter Delta Konzerte neue Musik aus Deutschland zwischen Hip-Hop, Pop und Indie erlebbar. Das ,,DASDING Festival" richtet sich vorwiegend an junge Menschen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die Interesse an neuer Musik haben. Auf einer großen Zeltbühne und einer Open-Air-Bühne treten abwechselnd Newcomer:innen und gehypte junge Künstler:innen auf und machen DASDING erlebbar. mit dabei: Badmomzjay