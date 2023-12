Hamburg (ots) - Das Los hat entschieden: Seit gestern Abend steht fest, wer in der Gruppenphase der UEFA EURO 2024 aufeinandertreffen wird. Der Final Draw zur Fußballeuropameisterschaft fand in diesem Jahr in der Elbphilharmonie Hamburg statt – und eindrucksvoll im Hamburger Hafen: In einer einzigartigen Aktion wurde die Auslosung zeitgleich und live von Hamburger Hafenarbeiter*innen mit bunten Länder-Containern nachgestellt. Die auch in den kommenden Tagen gut sichtbare Installation verbindet die Stadt Hamburg untrennbar mit dem Turnier: Der erste Höhepunkt der EURO 2024 fand an der Elbe statt.

25 Container, 12 x 70 Tonnen schwere Reich Stacker (Containerstapler), 70 Hafenmitarbeiter*innen und ein spektakuläres Ergebnis. Ein 12 Meter hohes Container-Bauwerk macht den Final Draw der UEFA EURO 2024 für ganz Europa eindrucksvoll erlebbar. Mit Containern, die im Design der Flaggen der teilnehmenden Länder gestaltet sind, wurde die Gruppenauslosung zeitgleich auf spektakuläre Weise nachgebaut. So entstanden die sechs unübersehbaren Container-Türme, die noch bis 10. Dezember 2023 am O‘Swaldkai in Hamburg stehen.

Hinter der Container-Installation steht die Hamburg Marketing GmbH mit ausführender Unterstützung der UNIKAI Lagerei- und Speditionsgesellschaft mbH und der LOTUS Containers GmbH.

