Eine erneute Auszeichnung für Milena Aboyan und ihren Debütfilm "Elaha": Die Filmemacherin wurde am Freitagabend (1.12.) bei der Televisionale in Baden-Baden mit dem MFG Star 2023 für die beste Nachwuchs-Regiearbeit ausgezeichnet. Der Debütfilm entstand in Koproduktion mit Debüt im Dritten des SWR und ist zurzeit im Kino zu sehen. Einen Sonderpreis für herausragende Regie vergab die Jury des Fernsehfilmpreises an Dominik Graf für seinen Film "Gesicht der Erinnerung". Der Film ist eine Koproduktion von SWR und ORF.

MFG Star 2023 für "Elaha"

Milena Aboyan erzählt in ihrem Film "Elaha" von einer jungen Kurdin, die versucht, in Einklang mit ihrer Familie und ihrer Gemeinschaft zu bleiben, obwohl sie die ihr dort auferlegten Regeln teilweise ablehnt. Caroline Link, die alleinige Jurorin für den MFG Star, begründete ihre Entscheidung für "Elaha" als beste Nachwuchs-Regiearbeit: "Milena Aboyan erzählt diese Geschichte eines moralischen Dilemmas ohne jede Vorverurteilung. Sie bleibt ganz nah an ihrer Hauptfigur, (mutig und vielschichtig dargestellt von Bayan Layla) an ihrer körperlichen Lust - und ihrer inneren Zerrissenheit. Der Film hat eine große Kraft, weil er mit komplexen Figuren und starken Bildern authentisch und feinfühlig eine Geschichte erzählt, die wesentlich ist. Und dabei vor allem von Menschen berichtet, die sich nicht so einfach in Gut und Böse aufteilen lassen. Menschen, die lieben und kämpfen und verzweifelt versuchen, ihre kulturelle Identität in Einklang mit ihren Sehnsüchten zu bringen."

Das Drehbuch zu "Elaha" schrieb Milena Aboyan gemeinsam mit Constantin Hatz. Der Film ist eine Produktion der Kinescope Film in Koproduktion mit Essence Film, der Filmakademie Baden-Württemberg, SWR/Debüt im Dritten und ARTE, gefördert von der MFG Baden-Württemberg und nordmedia. Milena Aboyan dreht zurzeit in Stuttgart und Baden-Baden für den SWR ihren ersten Tatort.

Dominik Graf für "Gesicht der Erinnerung" gewürdigt

Mit einem Sonderpreis für herausragende Regie zeichnete die Jury des Fernsehfilmpreises Dominik Graf für seinen Fernsehfilm "Gesicht der Erinnerung" aus. Er erzählt in dem Film von einer Frau, gespielt von Verena Altenberger, die in einer neuen Liebe ihre tote Jugendliebe wiederzufinden glaubt. "Das Fernsehen ist der Spiegel einer Nation. Wenn es gut ist. Es muss Räume öffnen, das Publikum fordern, Formatierungen aufbrechen. Unser Preisträger tut all das. Seit Jahren. Mit unbändigem Gestaltungswillen", schreibt die Jury zu ihrer Entscheidung. Und weiter: "Der Film, für dessen Regie er hier ausgezeichnet wird, ist eine Zumutung. Er mutet den Zuschauer:innen zu, komplex zu empfinden, Unklarheiten auszuhalten, den Raum hinter dem Offensichtlichen zu ergründen. Er taucht in die Tiefsee menschlicher Beziehungen und findet fragile Wahrheiten. Er zeigt eine Frau beim Versuch, sich von den Trauergeistern der Vergangenheit zu befreien, was erst durch eine Seelenwanderung gelingt. Montage, visuelle Umsetzung und insbesondere die radikale Arbeit mit den Schauspieler:innen lässt uns immer wieder staunen. Staunen über die Risikobereitschaft, mit den Mitteln der Regie zu experimentieren, den Zuschauer ästhetisch und emotional herauszufordern und das eigene Scheitern in Kauf zu nehmen. Unser Preisträger ist ein Provokateur, den das deutsche Fernsehen braucht wie nie zuvor."

"Gesicht der Erinnerung" ist eine Produktion von Lailaps Film im Auftrag von SWR und ORF für das Erste und wurde am 8.2.2023 im Ersten ausgestrahlt. Der Film ist in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/filme/gesicht-der-erinnerung/one/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTI5OWRhNzI3LWM4NTItNDI0Ny1iNzA2LThhOTY2MmQ4OTc4Ng) zu sehen.

