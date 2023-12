Berlin (ots) - Unter Federführung des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr fand am 23. November 2023 gemeinsam mit der Bundespolizei sowie den Landespolizeien Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt eine Fähigkeitsdemonstration "Drohnenabwehr" auf dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Lehnin, Brandenburg statt. In diesem Rahmen wurden neben den Wirkungs- und Einsatzmöglichkeiten verschiedener Drohnendetektions- und Abwehrsysteme - auch im Verbund - ebenso das Zusammenspiel zwischen Detektion, Drohnenabwehr und Zugriffskräften der Feldjäger der Bundeswehr und der Polizei erfolgreich geübt. Der Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr, Generalleutnant André Bodemann, und der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dr. Dieter Romann, zeigten sich ebenso beeindruckt von den Fähigkeiten und dem geübten Zusammenspiel der Kräfte wie auch die übrigen hoch-rangigen Vertreter der Landespolizeien Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Weitere gemeinsame Erfahrungsaustausche und bundesweite Übungen wurden vereinbart. Zudem wurde bereits auch intensiv über die Möglichkeiten zur Bewältigung der Herausforderungen im Zuge der Europameisterschaft 2024 in Deutschland gesprochen.

Der Ein- und Überflug von Drohnen aller Art in gesperrte Gebiete der Bundeswehr, aber auch in zivile Sicherheitsbereiche wie z.B. Flughäfen oder in andere kritische Infrastrukturen ist gesetzlich verboten.

Moderne Drohnendetektions- und Abwehrsysteme können die Position von Drohne und Bediener genauestens lokalisieren sowie die Kontrolle über das unbemannte Fluggerät übernehmen bzw. diese kontrolliert zur Landung bringen. Im Bedarfsfall können die verantwortlichen Bediener alsdann unter Berücksichtigung des gesetzlichen Rahmens zur erweiterten Personenüberprüfung und ggf. weiterer polizeilicher Maßnahmen herangezogen werden.

In Ergänzung zu bereits vorhandenen Drohnenabwehrsystemen hat das Bundesministerium der Verteidigung jüngst zur quantitativen sowie vor allem aber qualitativen Erweiterung in kürzester Zeit und unbürokratisch weitere moderne Systeme beschafft.

Das Territoriale Führungskommando der Bundeswehr ist das höchste nationale Kommando für die operative Führung nationaler Kräfte bei Einsätzen und Operationen der Bundeswehr in Deutschland. Es ist seit seiner Aufstellung am 26. September 2022 in Berlin beheimatet. Das Kommando befasst sich u.a. mit den Kernthemen Landes- und Bündnisverteidigung in Deutschland, Heimatschutz, Host Nation Support, Zivil-Militärische-Zusammenarbeit und der Bereitstellung von Kräften in einer nationalen Führungsorganisation.

Pressekontakt:

Territoriales Führungskommando der Bundeswehr Presse- und Informationszentrum Kurt-Schumacher-Damm 41 13405 Berlin Telefon: +49 (0) 30 4981-4555 E-Mail: TFKPresse@bundeswehr.org Internet: www.bundeswehr.de

Original-Content von: Territoriales Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH