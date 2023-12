Mainz (ots) - Volles Sportprogramm am Samstag, 2. Dezember 2023, im ZDF – von 11.25 bis 17.50 Uhr mit Live-Übertragungen von den Wintersport-Weltcups. Anschließend ist bis 19.00 Uhr live die Gruppenauslosung für die UEFA EURO 2024 in Deutschland aus der Elbphilharmonie in Hamburg zu sehen. Und um 23.00 Uhr begrüßt Jochen Breyer zum "aktuellen sportstudio", das erstmals im neuen Design präsentiert wird. Doch auch schon tagsüber gibt die Orange-Heat-Farbgebung den ZDF-Sportübertragungen neue Kontur.

Die Mutter aller Sportsendungen im ZDF – “das aktuelle sportstudio” – bildet das markengeschichtliche Fundament für das Redesign, das in der Typografie auf einen plakativen Einsatz des "Orange-Heat"-Farbverlaufs setzt, um mehr Eindeutigkeit und eine klare Positionierung zu ermöglichen.

Zugleich entspricht das dynamische Animationssystem den Anforderungen der crossmedialen Welt und kann plattformübergreifend eingesetzt werden – für die "sportstudio reportage" ebenso wie für "sportstudio live" im ZDF. Entsprechend ist das ZDF-"sportstudio" ab dem 2. Dezember 2023 auf allen Plattformen nuanciert, aber zugleich klar und beweglich in seiner Formensprache. Die für die Online-Anwendungen entwickelte Adaption flankiert den neuen Auftritt: Frisch und progressiv ist das "sportstudio" auch in der ZDFmediathek und auf den Social-Media-Kanälen präsent. So soll die Kernmarke ZDF-'sportstudio' gestärkt und die Markenwelt, die mit ihr verbunden ist, greifbarer und erlebbarer gemacht werden.

Im "aktuellen sportstudio" am Samstag, 2. Dezember 2023, 23.00 Uhr, steht der 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga im Fokus – mit dem Topspiel am Abend zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen. Zu Gast bei Moderator Jochen Breyer im "aktuellen sportstudio" ist Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes.

