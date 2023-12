Zweite Staffel des Roadtrips von sechs jungen Leuten mit Downsyndrom und Ross Antony als ihr Reiseleiter Weitere Informationen unter https://www.presseportal.de/nr/153003

Mainz (ots) - Zweite Staffel des Roadtrips von sechs jungen Leuten mit Downsyndrom und Ross Antony als ihr Reiseleiter / Sechs Folgen ab sofort in der ARD Mediathek verfügbar

Sechs junge Menschen mit Downsyndrom gehen auf eine Abenteuerreise. Ihr Ziel: Selbstständigkeit! Sie meistern Herausforderungen und Situationen, die es in ihrem sonst durchstrukturierten Alltag nicht gibt. An ihrer Seite: der deutsch-britische Entertainer und Sänger Ross Antony - als Reiseleiter, Freund und emotionale Stütze. Ob im Zug, auf Partys oder tief unter der Erde: "Down the Road" bringt sie an ihre Grenzen. Es wird gelacht, geweint, gestritten und geliebt. Ein Roadtrip voller Überraschungen. Alle sechs Folgen der SWR Reality-Serie "Down the Road - Die Abenteuerreise" à 45 Minuten sind ab sofort in der ARD Mediathek (https://1.ard.de/downtheroad) abrufbar.

Das Ziel: Selbstständigkeit - und das Gefühl von Freiheit

Auf ihrer zwölftägigen Reise durch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz besteht die Gruppe gemeinsam viele Herausforderungen. Sie waten durch die Falkensteiner Wasserhöhle, paddeln mit dem Kanu auf der vielbefahrenen Mosel und müssen einen Ortswechsel mit der Bahn allein meistern. Was in ihnen steckt, zeigen sie alle nach dem großen Umstyling auf dem roten Teppich im Luxus-Hotel. Einer der Höhepunkte der Reise ist die Fahrt im Heißluftballon - und das damit einhergehende Gefühl von Freiheit.

Emotional und authentisch

Die Reisecrew gewährt einen authentischen Einblick in das Leben und die Gefühlswelten von Menschen mit Downsyndrom. "Down the Road" erzählt Geschichten über Freundschaft, Liebe, Herzschmerz und Versöhnung. Die Reality-Show "Down the Road - Die Abenteuerreise" ist eine Produktion der SEO Entertainment GmbH im Auftrag des SWR.

"Down the Road - Die Abenteuerreise"

Ab 1. Dezember 2023 in der ARD Mediathek (https://1.ard.de/downtheroad).

